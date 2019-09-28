一加7T真机上手图赏，外媒称“价格令人难以置信”

IT之家9月28日消息 北京时间9月26日晚间，一加7T在海外正式发布，搭载高通骁龙855 Plus处理器，采用6.55英寸AMOLED显示屏，售价599美元（约合人民币4270元）。

一加7T采用6.55英寸，分辨率为2400×1080的AMOLED显示屏，具有90Hz刷新率、峰值亮度为1000尼特和HDR10 +，采用屏下指纹。硬件方面，搭载高通骁龙855 Plus处理器，8GB内存和128GB/256GB存储空间（UFS 3.0）。



相机方面，采用后置三摄，主摄为索尼IMX586传感器，4800万像素；具有1600万超广角摄像头（117度）和1200万长焦摄像头；支持2.5cm微距拍摄，720p的960fps慢动作模式等，前置摄像头为1600万像素。

其他方面，采用3800mAh电池，支持30W快速充电；官方称充电半小时可以达到70%的电量，但是仍然不支持无线充电功能。据了解，一加7T有冰川蓝和磨砂银两种配色，将于10月18日在美国发售。

目前外媒phonearena带来了一加7T真机上手，并惊呼一加7T的价格令人难以置信——

它的价格几乎是其它旗舰手机（如Galaxy Note系列和Apple iPhone）的一半，但它是我们看到的第一款运行Android 10的手机，它拥有Android手机的最快芯片，即Snapdragon 855+，并且具有漂亮的90Hz高刷新率AMOLED屏幕。

图片来自：phonearena▲