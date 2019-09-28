苹果聘用前制药巨头CIO大卫·斯莫利担任副总裁：暂不负责医疗业务

IT之家9月28日消息 根据外媒消息，苹果在当地时间周五已经确认，聘请了制药巨头阿斯利康（AstraZeneca）的首席信息官戴维·斯莫利（David Smoley）担任该公司的副总裁一职。

消息显示，戴维·斯莫利于今年9月初加入苹果，并将在新职位上向首席信息官玛丽·邓比（Mary Demby）汇报。苹果目前已经证实这一消息。同时外媒彭博社表示，斯莫利目前在苹果的工作内容将很可能和其在阿斯利康在职期间相似，他目前将不会参与苹果公司的医疗保健部门中去。迄今为止，阿斯利康拒绝对这位前高管发表评论。

在担任制药巨头阿斯利康（AstraZeneca）的首席信息官（CIO）之前，斯莫利从2016年12月起担任Flextronics的首席信息官和高级副总裁，此前还担任霍尼韦尔（Honeywell）的首席信息官和航空电子系统副总裁。斯莫利曾在西班牙巴塞罗那担任GE Power Controls的总监兼CIO，并曾担任HotLink，SnapLogic，Egnyte，Trifacta和InformationWeek的顾问委员会成员。

斯莫利毕业于克莱姆森大学，并获得了弗吉尼亚大学达顿商学院的计算机科学学士学位和市场营销与一般管理MBA学位，他也被认为是云计算的早期采用者。根据LinkedIn的个人资料，他还因其CIO领导力终身成就而获得了Fisher-Hopper奖。