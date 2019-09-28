不放弃！Moto Z2 Play接收Android 9.0 Pie更新

IT之家9月28日消息 摩托罗拉公司的Moto Z2 Play手机是一台古老的中档智能手机，但它并没有被官方抛弃，该设备在两年多前在市场上首次亮相，并且已经在运行Android 8.0 Oreo。但是，摩托罗拉计划通过发布新的系统更新，为这款老手机注入了新的活力。

XDA开发人员报告称，Moto Z2 Play现在开始通过OTA更新到Android 9.0馅饼。这是Moto Z2 Play将获得的最后一次重大操作系统更新。

目前已经开始巴西开始推送此次更新，其他国家地区可能需要等待一段时间，美国可能将是获得更新的最后几个国家之一。本次更新随附9月安全补丁以及所有Android Pie的新功能

2017年6月份，联想发布了全新的Moto Z2 Play模块化手机，亮点包括时尚超薄设计、全像素双核激光对焦摄像头，以及多种智能体验的模块化等等，售价3299元。

Moto Z2 Play采用超薄全金属一体式设计，机身厚度仅为5.99mm，重量只有145克。在配置方面，Moto Z2 Play搭载5.5英寸1080P分辨率的屏幕，配置骁龙626处理，内存为4GB，拥有64GB存储空间，主摄像头为1200万全像素双核激光对焦摄像头，前置500万像素摄像头，3000mAh容量电池，支持TurboPower涡轮快充技术。