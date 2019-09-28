特斯拉被判违反劳动法：因阻止员工成立工会

北京时间9月28日消息，美国加州行政法法官阿密塔·巴曼·特雷西(Amita Baman Tracy)周五裁定，特斯拉公司在2017年和2018年做出了一系列违反《全国劳资关系法》(NLRA)的行为。

特雷西裁定，特斯拉对员工进行了非法威胁和报复。特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)在2018年5月发布推文暗示，选择加入工会的员工将需要放弃公司支付的股票期权。这只是法官裁定特斯拉一系列违反《全国劳资关系法》的案例之一。

特雷西要求特斯拉恢复一位被解雇、支持成立工会的员工职位，并支付拖欠的工资，并撤销向另外一位工会支持者发出的警告。法官还要求特斯拉在加州费利蒙汽车组装工厂举行会议，而且马斯克必须参加。马斯克或者全国劳资关系委员会(NLRB)的代表必须向员工公布一份通知，让员工知道NLRB认定特斯拉违反了《全国劳资关系法》。

法官的此次裁定是为了回应全美汽车工人联合会(UAW)的申诉。特斯拉此前已否认有任何不当行为，目前尚未置评。

很可能上诉

特雷西的裁定可以被上诉到NLRB成员，后者由总统任命，在华盛顿办公。根据各方的暗示，上诉基本不可避免。“不管我做出了怎样的裁决，都会被提起上诉。”特雷西曾经在去年的审判中称。

对于被认定违反劳动法的公司，NLRB作出做出惩罚的能力有限。尽管NLRB可要求企业恢复非法被解雇的员工职位，并支付欠薪，但是它无法评估惩罚性赔偿或者让高管亲自为违法行为负责。

不过，法官对特斯拉做出的不利裁定将为UAW支持者、加州当选官员提供筹码。UAW支持者可以借此向员工宣传成立工会的合理性，而加州当选官员一直寻求将电动汽车补贴和企业的职场做法相绑定。

“整场审判是一次旨在负面渲染特斯拉和马斯克的一次宣传节目。”特斯拉律师马克·罗斯(Mark Ross)在2018年6月诉讼开始时称。