Facebook的Libra可能推迟推出：全球监管担忧未消除

9月28日消息，据国外媒体报道，Libra协会（Libra Association）负责人表示，为了解决世界各地对Facebook公司的加密货币Libra所产生的监管担忧问题，该加密货币的推出时间可能会被推迟。

为了对加密货币Libra项目进行管理，Facebook公司此前组建了Libra协会。三个月前，Facebook宣布的计划称，将与Libra协会其它成员一起在2020年6月合作推出该数字货币。

然而，将加密货币推到主流使用地位的尝试和努力，在全球范围内受到政府监管和政治上的怀疑，法国和德国表示要阻止Libra在欧洲的使用。

总部位于瑞士第二大城市日内瓦的Libra协会常务董事贝特朗?佩雷斯(Bertrand Perez)表示，为了缓解各地对Libra的担忧，该协会正在继续与欧洲以及其他国家的监管机构进行讨论。

佩雷斯在谈及Libra计划于2020年6月推出日期时表示，宣布明年6月份推出，这只是一个计划，如果推迟一两个季度，并不是问题。

佩雷斯说，“重要的是，我们需要遵守监管机构的规定，我们需要确保监管机构与我们的意见一致，并完全接受我们的解决方案。”

佩雷斯在联合国日内瓦办事处接受媒体采访时还表示，“我们知道，对来自大西洋两岸和世界其他地区的各国政府监管机构提出的许多问题，我们必须给予回答。”

随着Facebook向电子商务领域的扩张，Libra将得到包括银行储蓄和短期政府证券在内的全球实体资产储备的支持。目前，该加密货币由Libra协会管理，而该协议组织有28个成员。

管理Libra的这一结构，旨在促进信任，抑制困扰加密货币的价格波动，消除对商业和支付所产生的不利影响。

上周，Facebook公司该加密货币项目的负责人大卫?马库斯(David Marcus)表示，该公司在2020年推出该数字货币的计划没有变化。

“目标仍然是在明年推出Libra，”马库斯向瑞士报纸NZZ表示，“在那之前，我们需要充分地解决所有问题，创造一个合适的监管环境。”

到目前为止，Libra协会在Libra项目推进的能见度上一直被Facebook掩盖。不过，佩雷斯强调指出，该协会独立于这家社交媒体巨头，Facebook在该协会的决策中拥有与其他成员平等的投票权。

Libra协会的其他成员，包括沃达丰(Vodafone)、贝宝（PayPal)、万事达卡(Mastercard)和Visa。该协会计划在不久的将来吸纳更多的成员，并且希望将包括银行。

佩雷斯表示，“众所周知，这个项目是在Facebook孵化的，并在Facebook启动。但在早期阶段，有一个决定是，它应该是一个公共的产品，不受单一实体控制。”今年5月开始从事Libra工作之前，佩雷斯是贝宝的支付工程高级主管。

他说，“Libra协会显然是一个协会组织，并不是Facebook旗下的附属机构。”