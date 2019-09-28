竞争不如从前：欧美电信运营商纷纷出售自有数据中心

9月28日消息，据国外媒体报道，自半个世纪前诞生以来，欧美电信运营商一直在数据中心领域扮演核心角色。但如今，它们正在失去对它们所开创的这一行业的控制。运营商们在纷纷出售自己的数据中心。

AT&T和西班牙电信(Telefonica SA)等公司并不像谷歌或Facebook那样被广泛认为是互联网的托管人，但它们建造了——且仍然拥有——许多驱动着我们的手机应用程序、流媒体服务和企业网络的数据中心。

随着科技巨头和包括Equinix在内的数据中心专业运营商推出新一代的规模庞大、效率极高的服务器群组，电信业面临着一个抉择：要么大举投资以保持竞争力，要么将手上的数据中心出售。许多电信公司都选择了后者。

房地产服务公司世邦魏理仕(CBRE)数据中心解决方案主管安德鲁?杰伊(Andrew Jay)表示，“数据中心并不是电信公司的核心业务，它们将不得不投入大量的资金，以获取低于投资购买路由器或交换机的回报。作为一家电信公司的首席执行官，我为什么要这么做呢？那么做的话，我会疯掉的。”

将陈旧的数据中心出售给专业运营商是在情理之中，毕竟随着基础设施基金日益渗透到这一领域，买家的资本成本正在下降。

在出售的数据中心通常是“托管”设施，在这些设施中，所有者使用了大量的可用容量，同时将剩余容量出租给第三方。将所有权转让给独立的公司可以解决利益冲突问题，避免吓跑一些客户，从而提高设施利用率。

Equinix托管服务常务董事迈克尔·文森(Michael Winterson)说，“电信公司有一些漂亮的数据中心，如果把它们腾出来，用来托管多个租户，它们的运行效率会更高。”

这是一个巨大的商机——根据市场和消费者数据提供商Statista的数据，去年全球托管数据中心的总营收为228亿美元，到2023年这一数字还将增长一倍以上。

不过，世邦魏理仕的杰伊表示，此类投资可能需要10年至15年的时间才能收回成本，而“正是因为这个原因，电信公司很难获得良好的资本回报率。”

到目前为止，电信公司同时拥有数据电缆和它们所接入的电脑是合理之举。控制所有的硬件意味着，它们可以为大公司提供量身定制的网络服务。但随着云计算和所谓的软件定义网络的发展，设计一个不需要拥有交换机、路由器和服务器的企业网络变得更加容易。

效率低下的数据中心也正成为一种负担，因为它们的能源成本不断增加，业界面临着降低碳排放量的压力。

越来越多的消费者开始意识到，驱动其手机应用程序和Netflix节目的服务器所产生的二氧化碳排放量与航空业一样多。道德投资基金正推动运营商使用更多的可再生能源，减少用电量。

西班牙电信今年向Asterion Industrial Partners出售了11个数据中心，交易条件包括：这家基础设施基金管理公司提高它们的能源效率，并使用更多的可再生能源。

法国Orange SA正在将处理能力从大约20个数据中心转移到该国北部的3个较新的数据中心，较新的数据中心将不再那么依赖制冷空气来给服务器散热。该公司正寻求通过利用大数据和人工智能的进步，及时对设备进行校准和检测，避免发生故障，从而进一步提高运行效率。

主要的效率基准是电力使用效率（PUE）——服务器使用的能源占大楼总电力消耗的比例。这一比例越低，数据中心的运行效率就越高。Orange的IT主管马克·布兰切特（Marc Blanchet）表示，该公司最新的设施的PUE为1.3，而旧数据中心的PUE为1.9。

Equinix的温特森指出，如果欧洲的运营商能够保持其数据中心的竞争力，那么它们就能赢得有意支持本土数字基础设施的当地公司的青睐。