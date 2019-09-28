供应商Japan Display深陷财务困境，苹果或进一步注资

9月28日消息，据国外媒体报道，在各方对Japan Display的800亿日元（约合7.4亿美元）救助计划宣告破裂以后，苹果正被进一步拖入该屏幕供应商的财务困境。

知情人士表示，这家硅谷公司已同意将原计划对Japan Display的投资额增加一倍，至2亿美元，但现在它可能还需要进一步注资。

苹果占Japan Display年营收的60%。Japan Display为iPhone 11和Apple Watch供应屏幕。

此前，香港基金Oasis Management和中国嘉实科技投资管理公司已就救助Japan Display的方案达成协议。但嘉实科技周四撤出，促使Japan Display发布警告称，公司在持续运营方面可能面临困难。

该中国投资者的退出，是Japan Display为维持生存而进行的持续斗争中的最新波折。这家企业5年来一直未能实现扭亏为盈。

今年4月，一个由中国大陆和台湾公司组成的财团承诺拯救Japan Display，但后来有两家台湾公司退出，其中包括屏幕制造商宸鸿科技（TPK）。Oasis补上它们的位置，承诺投资1.8亿美元，嘉实科技则同意投资大约4.85亿美元。

如今，Japan Display的生死存亡取决于苹果、一家日本政府支持的基金以及Oasis的财务支持。

周五，Japan Display股价进一步下跌10.5%，原因是股东批准了一个新的管理团队以及其救助计划的剩余部分。

在周四晚间的新闻发布会上，Japan Display新任首席执行官Minoru Kikuoka表示，公司近期从最大股东日本产业革新机构(INCJ)获得了200亿日元贷款，因此短期内不会面临资金短缺。

在Oasis、苹果和另一家供应商的支持下，该公司最早将于下月筹资4.3亿美元。Minoru Kikuoka表示，公司还在与几家私募股权公司进行洽谈。

Japan Display没有透露嘉实退出的具体原因，只提到了公司治理方面的分歧。但了解谈判情况的人士表示，投资这家日本公司的初步协议达成时，嘉实管理层并没有完全达成共识。

嘉实没有回应置评请求。

剩下的财团成员包括Oasis和嘉实科技前总经理、曾执掌Japan Display台湾子公司的Winston Lee。

在INCJ的20亿美元资助下，Japan Display于2012年成立，合并了索尼、东芝和日立的显示器部门。但自2014年进行规模31亿美元的IPO（首次公开招股）以来，该公司的股价已从900日元暴跌至只有60日元。过去5年，先后有3位首席执行官上任试图扭转局面，但均未成功。

Japan Display最近的困境源自iPhone XR令人失望的销售。随着苹果转向使用OLED屏幕，iPhone XR是苹果上一代iPhone系列中唯一一款使用Japan Display液晶显示屏的机型。Japan Display对中国主流智能手机制造商——华为、OPPO、vivo和小米——的液晶显示屏销售也出现下滑，原因是韩国三星推出了价格具有竞争力的OLED屏幕。