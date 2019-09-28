iOS限免App精选：时间胶囊 - 给未来的自己发一封邮件（￥1→0）

IT之家9月28日消息 《时间胶囊 - 寄往未来的信》是一款可以写未来信件的App，原价为1元，现在已经限免。这款应用以电子邮件形式在您指定的未来的某一天发送信件，还可以附带照片等。

未来的某天，突然收到了来自过去自己的信，是不是会很惊喜呢？感兴趣的小伙伴不妨下载体验一下。

应用下载：点此进入iTunes商店。（34.2 MB，需要 iOS 10.3 或更高版本。与 iPhone、iPad 和 iPod touch 兼容。）

应用介绍 【电子信件】 以电子邮件形式在您指定的未来的某一天发送信件。 【带照片的信】 封存关于记忆的照片，多年以后打开老照片，打开那份值得珍藏的回忆。 【三行情书】 我爱你，爱说出口，三个字足矣。特别推出三行情书，附带照片，对你的他/她说出爱。 【纸短情长-纸质信纸】 特别推出纸质信纸，将您的信件制作成精美的定制信件，装订在时间胶囊特制的信封中。在时光中封存，临近收信日期发出，让您收到信件时感动与喜悦加倍！限时特惠，快去体验一下吧。 时间是唯一的解药 过去现在及以后 一霎那的回眸 往事如烟 这封来自过去的一封信 诉说着未来他和她的故事 有一天突然一觉醒来，发现自己只是在高中的一节课上睡着了，现在经历的一切都是一场梦，阳光照在你的脸上，桌上满是你的口水，老师还在前面喋喋不休的讲着课，黑板上写着高考倒计时。 你揉揉眼，对同桌说，我做了一个好长，好真实的梦，同桌骂你白痴，让你好好听课，你看着窗外，一切还都充满希望…… 这是我偶然看到的一个段子，对我的触动很大，突然地想到，这么多年这么快就过去了，从前以为很长很长的时光，现在都路过了，都又变成了很久以前的事情。我抓不住时间。定格不了这一秒。 十年的时光嗖然而过，你是否成了你当年想要成为的人，还是成了自己当年最讨厌的人。 和十年之后的自己对话，又或者看年轻时候的自己充满希望或者干劲的想法，现在的你。与当年的你。是更加成熟还是一败涂地。 十年前的你深爱的一个人。现在，那个心上人是否还住在你的心里，亦或者早已被埋葬。 时间胶嚢，是一段时空旅行。带着你的希望，你的梦想，你的遗憾。与你同行。 所有消逝的感情唯有文字可以记录。 所有的一切都是从这里开始 熟悉的夏日 熟悉的教室 熟悉的午后阳光 你看 我回来了 我说 你在哪里呢 ********************* 2018年冬月十五 *********************

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