专访华为朱平：面向5G时代，构建全场景智慧生活

IT之家9月28日消息 9月26日下午，华为在上海正式召开了Mate30系列手机发布会，在新品发布会上，华为发布了Mate30、Mate30 Pro、Mate30 RS保时捷设计手机，此外，在全场景智慧生活领域，华为还带来了华为智慧屏、HUAWEI Watch GT 2、HUAWEI FreeBuds真无线耳机、HUAWEI VR Glass、华为超级快充无线充电器、华为超级快充无线车充等新品。

在发布会介绍之后，华为消费者业务副总裁、大中华区总裁朱平接受了IT之家在内的媒体专访。围绕面向5G时代构建全场景智慧生活、华为智慧屏、VR眼睛瞪等话题/产品进行了深度探讨。

华为消费者业务副总裁、大中华区总裁朱平▲

朱平表示，面向5G时代智慧生活。首先一个最重要的关键词就是“高品质”，多年来，华为在各项能力上都有不断提升，尤其在手机体现比较明显，设计、通信、安全，包括音频、续航、支付、天际通等等；也包括基础能力，包括芯片人工智能软件硬件等等。

另一个关键词则是“重构想象”，朱平表示，它带来的使用价值以及产业发展空间的增长、黏性和使用场景。这种想象空间越来越大，依托生态，相信在未来用户使用场景越来越多，给消费者带来的价值、给产业发展带来的增长都越来越明晰。

朱平表示表示，这是一次标志性的发布会，把过去1+8+N的战略比较完整展示出来了。

IT之家了解到，华为的1+8+N战略中，1就是手机，也是主入口，8是4个大屏的入口：PC、平板、智慧大屏、车机，另外还包括4个非大屏入口：耳机、音箱、手表，眼镜。

在本次发布会上，华为带来了华为智慧屏、HUAWEI Watch GT 2、HUAWEI FreeBuds真无线耳机、HUAWEI VR Glass等产品，这些产品都是华为“1+8+N”战略中的“8”中的大屏、智能手表、智能眼镜、无线耳机。

朱平表示，全球形成这种全场景的生态组合能力的品牌非常少，因为这个对硬件软件要求，包括跨领域的要求非常高。

朱平坦言，我们非常幸运，创造了一个不断刷新历史的一个伟大的事业，同时我们很高兴在产业链生态上也可以得到全球的发展，中国产业链的发展。

5G建立的如火如荼，面对整个产业，对于运营者来说面临一次比较大的挑战和转型，华为也在做这些各个方面的准备。目前华为授权店直营店已经达到7500家，布局更加均衡。

在产品方面，针对华为智慧屏，朱平表示，智慧屏是一个技术和产品的一个综合的体现，它可能带来的用户的使用场景会迸发出无限的想象空间。全场景不是产品的罗列组合，一定是基于生态的集成，迸发出想象的空间，是过去没有的，对整个运营和能力来了一个新的挑战，但是历史性的机会，面对整个产业的行业共同进行转型跨越的时候，真的很兴奋，很期待。

朱平向媒体表示，智慧屏是在全球销售的，在中国先销售，因为它的产能需要一定的时间。

在本次发布会上，华为还带来了一款VR眼镜，和以往VR眼镜不同的是，HUAWEI VR Glass迎来了各方面的升级，包括产品形态、生态、配置等等。

有不少人认为VR是5G时代最先来到的杀手级应用，而这个节骨眼发布VR眼镜，华为的野心已经凸显。针对这款产品，朱平对这一代VR眼镜非常看好，其认为VR最重要的还是内容要跟上，它是一个多媒体生态，包括听包括视频包括沉浸式的VR，多媒体的生态，尤其在5G高速网络连接的大背景下，在数字社会和智慧生活的大背景下，一定是在内容上占越来越主导的地位。