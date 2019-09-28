波音CEO将出席听证会，首次就737 Max坠机事件作证

9月27日消息，波音首席执行官将在众议院听证会上就波音737的坠机事件作证，这是他自两起致命坠机事件后首次在国会议员面前露面。

波音公司首席执行官米伦伯格（Dennis Muilenburg）将于下月在众议院议员面前作证，这将是该公司颇受欢迎的737 Max飞机发生两起致命坠毁事故后，他的首次公开听证会。

波音和美国联邦航空管理局（FAA）正面临几项调查，以及就737 Max的研发和批准飞行面临严格审查。自3月中旬以来，737 MAX飞机已经在全球范围内停飞。此前5个月内该机型发生了两起严重坠机事故，共造成了346人死亡。

印尼狮子航空公司一架波音客机去年10月29日在爪哇海坠毁。今年3月10日，埃塞俄比亚航空一架同型号客机坠入田野。两架失事飞机都是波音737 MAX 8，在起飞数分钟后坠毁，飞行员都曾报告飞行控制问题。

美国国家运输安全委员会（NTSB）周四批评波音称，飞行员在面临紧急情况时，比如在两起坠机事件中，可以处理一连串的警报。美国国家运输安全委员会发布了一系列建议，其中包括要求波音公司考虑多次警报对飞行员处理飞机失火能力的影响。美国国家运输安全委员会航空安全办公室主任达纳·舒尔茨在新闻发布会上表示，“多年来的研究表明，多次警报和迹象可能会产生潜在的影响，飞行员可能不会像预期的那样做出反应。”

众议院交通和基础设施委员会（House Committee on Transportation and Infrastructure）的听证会定于10月30日举行。该委员会已经就问题飞机737 Max举行了几次听证会。

波音正准备提交737 MAX系列客机飞行控制系统的软件升级程序。美国联邦航空局尚未表示何时允许这些飞机再次飞行。