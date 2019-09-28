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《财富》2019年全球最具影响力商界女性排行榜：董明珠位列第三

2019-9-28 15:41:45来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家9月28日消息 《财富》杂志近日公布了2019年全球最具影响力的商界女性排行榜，今年榜单上的女性来自19个国家，遍布六个大洲，其中13位来自中国。格力电器董事长董明珠位列全球第三，国内第一。

《财富》对董明珠的评语是：董明珠是中国最受尊敬的企业领袖之一，她以铁腕管理着中国最大的空调制造企业格力。去年，当公司最大的股东要求将更多资金投在金融衍生品时，作为格力终身主席的董明珠威慑住了他们，她把钱投到了半导体行业，以便让格力摆脱对美国供应商的依赖。董明珠多次被选举为全国人大代表，她对于格力的长远发展很有信心，甚至把她与智能手机制造商小米的赌注增加到10亿元（约合1.4亿美元），赌五年内谁的营收更高。上一次截止2018年的赌局，格力赢了，因为格力的营收上涨了33%，达300亿美元，但董明珠并没有收取赌金。

排名第一的是国际银行巨头桑坦德银行的执行主席安娜博廷（Ana Botín），桑坦德银行是她父亲建立的，但博廷在过去五年里证明了自己是个合格的领导。其余上榜的中国女性包括平安集团联合首席执行官、首席运营官、首席信息官陈心颖、阿里巴巴首席财务官兼战略投资主管武卫、苹果大中华区执行董事葛越、长城汽车首席执行官兼副董事长王凤英、龙湖地产董事长吴亚军、百胜中国首席执行官屈翠容、滴滴出行总裁柳青等等等等。

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关键词：董明珠

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