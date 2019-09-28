38岁浙大学霸Facebook总部跳楼身亡引纷争：日夜工作却面临被开除

IT之家9月28日消息 当地时间本月26日，大批华人聚集在Facebook硅谷总部，抗议Facebook对9月19日中国员工Qin Chen在办公室跳楼身亡一事的态度。民众希望脸书公开调查此事，反思内部文化。据匿名人士消息，死者生前日夜工作，却因绩效考评或面临开除。

在Facebook硅谷总部门口，大批华人打出“中国人的命也是命”、“还我们公正的真相”等标语。

据了解，本月19日，38岁的华裔员工Qin Chen位于Facebook总部大楼园区办公楼4楼不幸跳楼身亡。据了解，Qin Chen毕业于浙江大学，随后到美国南加州大学攻读硕士，去年三月份入职Facebook。

Facebook新闻发言人斯最后证实确有其事，并说公司将会联系员工家人。当地警方发表声明称，悲剧明显属于自杀，没有任何谋杀嫌疑。

Facebook新闻发言人在声明中表示：“今天早些时候，一位员工在门洛帕克总部跳下，离开人世，我们深感遗憾。我们正在配合警方工作，协助调查，并为员工提供支持。与此同时，我们已经将噩耗通知员工家人，没有什么其它信息可以分享。当我们从执法部门了解到更多新信息时，会及时分享的。”

而在26日抗议现场，大批华裔华人为跳楼身亡员工声援，称Qin Chen是家中的顶梁柱，他的去世对于他的家庭是非常大的冲击。还有抗议者对Facebook的做法产生质疑：“这几天我们在Facebook上看不到一点点评论，感觉Facebook对这件事也进行了彻底的封锁，Facebook本身作为开放平台存在，为什么在这件事情上单独处理呢？”

有匿名人士表示，Qin Chen生前极为努力，最近半年日夜忙项目。他最近本来想换组，却被领导临时拒绝，换不成组就会被放入PIP（待努力）组中，这意味着他很可能被开除失去工作。而他在美国的八年时间里，一直没有拿到绿卡，他的工作签证关乎他家庭在美国的去留。

26日的抗议活动现场预计有超过200名华人，有不少民众也自发的前去献花以此表示对逝者的哀悼。在抗议活动进行一小时后，Facebook公关人员来到现场，Facebook公关代表Pamela Austin称，Facebook不能容忍霸凌和任何形式的骚扰，我们为失去员工感到痛心，目前Facebook正与各方专家沟通，听取他们的建议，采取合理的措施，以公开透明人性的方式去处理这件事。

当被问道，Facebook是否会赔偿时，Pamela Austin表示无法透露。目前，Qin Chen在美国的家人已经聘请律师处理相关事宜。