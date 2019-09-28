智能手机双旗舰变三旗舰，次旗舰接棒“亲和力”

已经被消费者所熟悉的一大一小双旗舰，从去年开始逐渐变成了三旗舰，而作为新登场的次旗舰在价格上更具吸引力，同时拥有旗舰的名号，以及绝大多数旗舰机的功能。

双旗舰变为三旗舰

从苹果推出iPhone 6系列开始，双旗舰便成为了厂商们的产品线策略，即在推出旗舰产品时有大屏幕与小屏幕两种型号的机型可供选择。例如当年iPhone 6系列中4.7英寸屏幕的iPhone 6与5.5英寸的iPhone 6 Plus。而到了iPhone 7系列中，苹果还为iPhone 7 Plus增加了双摄像头。随之而来，像三星手机会在Galaxy系列中会推出标准版与一款Plus版。

不过，这种产品线的设定从去年开始逐步发生了改变，厂商们逐渐把曾经的双旗舰增加至了三旗舰，在保留原有一大一小两款旗舰产品的同时，还会推出一款次旗舰，通常价格更具亲和力，配置略微有所削减，但与旗舰产品同样归属于一个命名体系。例如去年苹果在推出iPhone XS、iPhone XS Max的同时，还推出了iPhone XR，今年更是在发布会中率先将次旗舰机型iPhone 11进行发布，随后才发布的iPhone 11 Pro与iPhone 11 Pro Max。无独有偶，三星在今年发布的Galaxy产品中时也一并推出了Galaxy S10e、Galaxy S10、Galaxy S10+。Google在今年发布Pixel 3a系列，也补上了自家的次旗舰产品线。

智能手机次旗舰上位

尽管次旗舰在曝光度上一直都没有大小双旗舰来的亮眼，但却已经成为了手机厂商拓展产品销量的主力机型。据市场调研机构IHS Markit本月初发布的数据显示，苹果去年发布的iPhone XR在2019年上半年的全球出货量达到2690万部，超过了其他所有智能手机，成为上半年的智能手机销量冠军。目前，今年较上代将售价下调了近1000元的iPhone 11的不少版本也处在需要等待2-3周发货的状态。

实际上，目前手机厂商在宣传上也开始给予次旗舰机型更多的侧重，例如在Galaxy S10系列上市初期，Galaxy S10e就成为了宣传重点。小米9系列在发布后，小米9se机型在小米9供货不足的情况下，也被小米在社交媒体上给予更多的宣传照顾。

次旗舰机型之所以能够受到厂商的宣传照顾，获得大量消费者的选择。首先在于其价格保持在了厂商在旗舰机型的旧有价格档位，更易被大多消费者所接受。例如目前iPhone 11 5499元的售价实际上与多年来iPhone的价位最为相符，同样还有像小米9se发售时的1999元，Galaxy S10e的4999元，Pixel 3a的399美元。这些手机尽管放在当下都颇具吸引力，但其实与几年前这些厂商的旗舰机型售价十分接近。

此外，手机厂商还会将绝大多数功能在次旗舰机型中保留，其中不乏该系列中的核心亮点。例如Pixel 3a完全保留了Pixel 3系列的强大单摄能力，仅是相片的处理速度略有下降；小米9se也同样采用三颗摄像头，但在具体参数上有所降低；iPhone 11与Galaxy S10e均采用广角+主摄像头的配置，处理器也采用了与旗舰产品相同的型号。

这也让次旗舰手机在产品名称、功能、价格上都做到了足够的吸引力，最终获得不错的市场表现也就不足为奇。根据京东在近期给出的数据显示，9月20日iPhone 11系列京东首发4小时内，iPhone 11系列成交额同比iPhone XS系列增长200%。显然，今年苹果的三旗舰同时开售策略较去年更具吸引力，其中次旗舰iPhone 11的作用自然不可小看。

旗舰机型价格上探原因分析

另一方面，原有双旗舰机价格上涨的原因在于，手机厂商们目前暂时无法改变手机固有的形态和操控方式，只能从不断提升屏幕面积、拍照能力上下功夫，于是，越来越大的屏幕、数目越来越多的摄像头，以及屏幕变大后而不得不采用的面部识别模块、屏下指纹识别模块，都给旗舰手机造成了更大成本负担。

从去年旗舰机型iPhone XS Max 256版本的物料成本分析来看，总成本为443美元，其中三星提供的OLED屏幕组件成本达到80.5美元，A12芯片与英特尔基带射频芯片的成本为72美元，闪存芯片成本64美元，相机部分成本44美元。显然，消费者获得更好的旗舰级手机的显示效果、拍照体验的同时，也要为其物料部件的成本上涨而买单，而这其中还不包括物料的研发成本。曾几何时，iPhone 6s和iPhone 6s Plus的物料成本分别仅为211.5美元和236美元。

此外，用户的换机需求下降，也需要让继续保持亮眼业绩的手机厂商不得不提高旗舰机型价格来提升利润率，最终保证营收的持续增长。就在iPhone 11系列发布之后，已经有国外媒体开始分析，iPhone是否还是两年一换机最理性的话题，他们认为即便三年一换机也不会给使用带来任何问题。

用户的换机周期也确实在逐渐递增，Strategy Analytics最新发布的研究报告《美国智能手机换机率和品牌动态》指出，苹果智能手机用户目前平均使用其手机为18个月，而三星为16.5个月。五分之一的白人计划使用他们的手机3年或更长，而越来越多的55岁～64岁的用户推迟其购机周期超过3年。研究公司Bernstein也在今年年初预测称，在2018财年，消费者平均要使用3年再更换新iPhone，但在2019年财年，这个周期将延长至接近每四年才换新一次。