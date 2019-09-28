摸鱼也要有技巧：3个 Linux 命令行工具让你假装很忙

如果你花时间看过谍战惊悚片、动作片或犯罪电影，你就会在脑海中清晰地勾勒出黑客坐在电脑屏幕前的样子：一行行快速移动的代码，大量的矩阵中的十六进制数字代码像雨水一样飞过。也许有一张世界地图，上面有一些发光点和一些快速更新的图表，也许还会有三维几何图形。如果可能的话，这一切都可以显示在多个显示器上面，在黑客电影中就有黑客同时使用了7个显示器。

当然，我们这些技术人员很快意识到这完全是胡说八道。虽然我们中的许多人都有双显示器（或更多），但闪烁的数据通常与专注于工作这一目的背道而驰。编写代码、管理项目和管理系统与股票交易不同。我们遇到的大多数情况都需要我们对试图解决的问题进行大量思考，与利益相关者进行良好的沟通，进行一些研究以及组织信息，然后还有占工作量很少的快速打字。

但这并不意味着我们不想和电影中的黑客一样。有时，我们只是想让自己看起来“有效率”。

旁注：我当然是开玩笑的。如果你真的需要被评估看起来有多忙，那么你们公司存在很严重的文化问题。为了忙碌而忙碌的文化是一种有毒的文化，几乎可以肯定这种文化对公司和员工都没有帮助。

也就是说，让我们找点乐子，用一些老式的无意义数据和代码片段组成的面板填充我们的屏幕（好吧，这些数据可能有一定的意义，但是没有上下文）。虽然有很多花哨的GUI，但是我们为什么不直接使用标准的linux终端呢？为了更老派的外观，可以考虑使用Cool Retro Term：一个酷酷的复古终端。下面我会用Cool Retro Term，因为它看起来确实100%酷。

Genact

我们要看的第一个工具是Genact。Genact只是简单地回放你选择的一个序列，在你出去喝茶休息的时候慢慢地、无限期地“编译”你的代码。它播放的序列由你决定，但默认情况下它包括一个加密货币挖掘模拟器、composer pHP 依赖管理器、内核编译器、下载器、内存管理等等。不过，我最喜欢的是显示simcity加载消息的设置。因此，只要没有人检查得太仔细，你就可以花整个下午的时间等待电脑完成进度条。

Genact有linux、os x和 Windows 版本，Rust源码可以在github上找到。

Hollywood

Hollywood采取了更直接的方式。它本质上是在终端中创建一个随机数和拆分屏幕的配置，并启动看起来很忙的应用程序，如htop、目录树、源代码文件和其他应用程序等，并每隔几秒钟进行切换。它以shell脚本的形式组合在一起，因此可以很容易地根据你的需要进行修改。

Hollywood的源代码可以在github上的 apache 2.0许可下找到。

Blessed-contrib

我个人最喜欢的是Blessed-contrib，但是它并不是一个专门为了这种表演而设计的应用程序。相反，它是一个基于node.js的终端仪表板构建库的演示文件，该库名为fordated contrib。与其他两个命令不同的是，我实际上使用了fulded contrib的库来做一些实际工作的事情，而不仅仅是假装工作。它是一个非常有用的库，有可以用一组命令行显示信息的小部件。但它也很容易填充虚拟数据来实现类似《WarGames》中的梦想。

在github上可以找到Blessed-contrib的源代码。

当然，虽然这些工具很简单，但有很多方法可以让你的屏幕充满各种乱码。你将在电影中看到的最常见的工具之一是Nmap，这是一个开源的安全扫描器。事实上，它在好莱坞电影中常常被用作在屏幕上演示黑客行为的工具，很多电影，从《Matrix Reloaded》重装到《The Bourne Ultimatum》、《The Girl with the Dragon Tattoo》，甚至《Die Hard 4》里面也用到了它。

当然，你可以创建自己的组合，使用诸如screen或tmux之类的终端多路复用器来启动你希望的任何程序，显示你想要的数据。

那么，你是如何让你的电脑看起来很忙的呢？

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