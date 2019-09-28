上市在即，传音控股被华为起诉

IT之家9月28日消息 传音控股上市在即，但据界面新闻报道，一份深圳中级人民法院受理案件通知书显示，9月23日华为起诉深圳传音控股股份有限公司、深圳传音制造有限公司、重庆传音科技有限公司著作权权属、侵权纠纷一案已经立案。

除了传音公司之外，此次华为起诉的公司还包括深圳市泰衡诺科技有限公司、惠州埃富拓科技有限公司、深圳市智讯科拓科技有限公司，据一位了解此案的知情人士称，“华为这次起诉传音内容不算是特别重要的侵权，索赔金额也不大，但算是华为对传音专利方面的敲山震虎之举。”

对此华为方面回复称：暂不回应此事。

9月27日，上海证券交易所发布的公告称，深圳传音控股股份有限公司A股股票将在本所科创板上市交易，2019年9月30日起上市交易。证券简称为“传音控股”，证券代码为“688036”。根据招股书，该公司2019年上半年营业收入规模达到105.04亿元，其中在非洲市场占有率达48.71%。

公开资料显示，传音控股主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营，主要产品为TECNO、itel和Infinix三大品牌手机，产品全部销往海外，销售区域主要集中在非洲、南亚、东南亚、中东和南美等全球新兴市场国家。