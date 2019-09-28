苹果在美国制造Mac Pro，这只是一个形象工程

几天前，苹果发布消息说将会在德州Austin工厂制造2019 Mac Pro，之前苹果也在该工厂制造Mac Pro。库克声称：”这款Mac Pro是苹果至今为止最强大的计算机，能在Austin制造让我们深感自豪。“

“我深信美国的创新能力。”库克继续说，“正因如此，对于苹果的每一款产品，设计和工程工作都是在美国完成的，组件来自美国36个州，通过供应商提供了45万个职位，我们会继续在美国扩张。”

苹果的计划

2018年，苹果公布一项扩张计划，准备投入10亿美元，在Austin建设工程、研发、客户支持中心。新Mac Pro所用的组件来自亚利桑那、迈阿密、新墨西哥、纽约、俄勒冈、宾夕法尼亚和佛蒙特。

苹果已经获得豁免权，当苹果从美国之外进口部分组件时，可以豁免关税。苹果宣称，新Mac Pro的部分组件是在美国制造的，与前代产品相比，这些组件的价值高1.5倍。

据路透报道，组件豁免关税覆盖所有制造商，获益的不只是苹果。苹果提交申请，希望15种组件能够获得关税豁免，有10种获得批准。在之前的生产过程中，苹果因为一些简单组件遇到麻烦。例如，2013年苹果推出Mac Pro，由于供应问题生产被迫推迟。为什么？因为苹果无法用便宜的价格买到定制螺丝。正因如此，从美国之外进口组件是一种实用策略，也有经济方面的考虑。

美国想复兴制造经济，苹果投资也是为了兑现承诺，它的投资已经超过10亿美元。不久前，苹果通过先进制造基金（Advanced Manufacturing Fund）再次向康宁注资2.5亿美元，康宁为iPhone供应玻璃。

几十年来，美国将生产外包给海外企业，结果导致制造业衰退。1980年代末，苹果产品部门总裁Jean-Louis Gassee曾经说过：“我们没有制造文化，意思就是说从基础、到学校、到学徒、到承包商，全都欠缺。“1980年代初，乔布斯曾经尝试过，它想模仿日本，建造自己的工厂，生产Mac，可惜乔布斯失败了。新2019 Mac Pro预计今年秋天开始销售，取代2013年推出的机型。

这一次在德州Austin生产的Mac Pro属于高端产品，售价6000美元。正如上文所说的，2013年开始苹果就在Austin组装Mac Pro，不过年初时苹果发布消息称，新Mac Pro将会在中国生产。后来特朗普政府调整关税政策，苹果才决定在美国生产新Mac Pro。

形象工程

对于苹果来说，在美国生产新Mac Pro只是一个“形象工程”，在美国大规模制造苹果产品，这只是一个遥不可及的梦。

之所以遥不可及，主要是因为制造看似低端简单，但它是一个复杂的生态系统。

在制造方面，中国仍然有着巨大优势，主要体现在如下几个方面：

——目前没有任何国家在规模、技艺、基础设施和成本方面能与中国一较高下。

——中国拥有大量制造人才。2017年库克曾经说过：“在美国，你可以把模具工程师召集起来开个会，但我不敢保证能把这个房间坐满；在中国，参加这种会的人可以填满好几个足球场。”

——工资优势。苹果在郑州生产iPhone，最低时薪约为2.10美元，苹果自己说组装工人时薪最低3.15美元。不论是多少，都比美国低很多。

——中国供应商有着庞大的专业团队，可以24小时为苹果服务，工人24小时轮班，这是美国比不上的。

就算苹果再有权势也无法“逆天行事”，想复兴美国制造业，光靠苹果是不行的。

谁在乎

中国制造已经成为全球化现象，Mac Pro或者iPhone上标有“Made In China”还是“Made In USA”，到底谁会关心呢？

作为苹果掌门人，库克也要听董事会的，而董事会又要听资本的、听投资者的。如果为了迎合政策，大规模投资，将制造迁回美国，结果导致利润下降，成本上升，股价下跌，投资者肯定不高兴，董事肯定不高兴，后果很严重。

作为消费者，他们在乎的无非两点：质量，价格。多年来，中国制造的电子设备已经流向全球，早就获得消费者的认可，也得到了各大企业的认可。在中国制造的整个版图中，电子产品只是冰山一角。

就短期来说，苹果也许会响应政策号召，支持“美国制造”，但从长期来看，真正左右前进方向的仍然是资本，是消费者意愿。

美国号召美企制造业回到美国，响应者寥寥无几，美国户外运动服装品牌企业克里姆森-克勒弗公司的首席运营官甚至说：“光是动动嘴皮子就要制造业回流，那是不现实的。”

这才是至理名言！库克当然不会如此心直口快，所谓在美国制造Mac Pro，充其量只是一个形象工程，赔本赚吆喝，既是做给美国政府看的，也是做给美国人看的。