如何在苹果iPhone上玩红白机游戏？这个模拟器可以帮你做到

一说起老游戏，每个人心中都有那么几款印象深刻的作品，《超级马里奥》、《影子传说》、《快打旋风》......虽然它们早就被更现代的手游、网游，以及主机游戏代替，但还是会有人怀念曾经简单快乐的游戏时光。

想重新体验童年的经典游戏，模拟器是个不错的选择，各平台都有模拟器工具可以下载，只要找到老游戏的ROM，就能畅快游玩。最近，极客之选（微信：Geekchoice）发现了一款iOS平台的游戏模拟器，它无需越狱就可以安装，并且支持iOS 13的主机手柄。

具体如何使用？下面我们就来向大家介绍一下。

不用越狱，就能在iPhone上安装游戏模拟器

这个新的工具叫做AltStore，它本身是一个类似应用商店的存在，可以通过某种方式绕过苹果的限制，在免越狱的情况下安装一些未经认证的应用程序。过去想在iPhone上使用游戏模拟器，必须将手机越狱，或者通过企业证书的方式来安装，而AltStore则是让你「伪装」成开发者，在手机上安装「自己」的应用。

首先你需要下载Windows/Mac端的安装软件（https://altstore.io/），然后将iPhone与电脑连接，安装过程需要登录你的Apple ID，如果开启了两步验证，需要使用一次性的「专用密码」来登录。整个过程会比企业证书更安全，也不容易被苹果限制。

成功登录后，AltStore就会安装到你的手机上。AltStore中提供了一个叫做Delta的游戏模拟器（这才是模拟器本体），它支持NES、SNES、N64、GBC、GBA等平台的游戏，只要下载好游戏ROM，导入手机就可以直接游玩。

有Mac的用户会比较方便，直接在电脑上下载好ROM，通过AirDrop传到iPhone就可以。这种方式也最简单，游戏ROM会自动导入到模拟器中。Windows用户可以通过iTunes、iCloud进行导入，然后拷贝到模拟器中打开。

支持多种经典游戏，还能连接手柄

进入游戏后，界面是一个掌机的形态（横置是虚拟按键），下面是经典的红白机手柄，包含十字键、AB键、SELECT、START等按键。怎么玩应该不用教了，大家一定非常熟悉。在支持振动反馈的手机上，每个按键按下去会有「触感」，一定程度上还原了手柄的手感。

如果你的iPhone升级到了iOS 13，可以直接连接主机手柄来游玩（iOS 13的新功能）。可惜它还没有适配iPad屏幕，画面无法放到最大，不过你依然可以用手柄连接iPad来游玩。

还记得当年在小霸王上的游戏经历吗？家里一断电，游戏就要从零开始，实在是让人抓狂。现在的游戏模拟器一般都会提供存档功能，Delta也一样，它还支持用Google Drive、Dropbox进行云备份。

游戏卡在一个地方过不去，作弊码可以帮你变得「强大」。快进功能可以帮你快速通过一些重复的场景。Delta中还有一个类似按键精灵的功能，可以帮你长按攻击键，只需要专心「走位」就好。这些功能在现在的模拟器中都有，不过有时反而会减少游戏的乐趣，大家适度使用。

目前Delta还是个测试版，很多功能没有开放，平台只支持NES。不过据开发者介绍，完整版的Delta会支持更多平台，像NES、SNES、N64、GBC、GBA等，你还可以定制手柄的外观。正式版本将在9月28日发布（美国时间）。