高管离职、融资受挫，昔日软件独角兽Docker风光不在

Docker曾是商业软件领域的佼佼者，2015年估值高达10亿美元。然而如今，该公司正迫切且艰难地筹集着资金。

今年5月被任命为首席执行官的Rob Bearden本周给公司员工们写了一封电子邮件，信中执行官感谢他们“尽管过去几周我们的思路不够清晰，但你们仍坚持不懈”。此外，他还表示，希望能筹集到更多的资金。

“就像上一次在全体会议分享的一样，我们一直在与投资者接触，以确保获得更多的资金，来继续执行我们的战略，”Bearden写道。去年，在Hortonworks与竞争对手Cloudera合并前，Bearden曾担任Hortonworks的首席执行官。他还表示：“我想分享一下我们目前的进展：我们目前正在与两个投资者进行积极的谈判，并正在完成最后条款。我们应该能够在未来几周内为你们提供更完善的进度更新。”

Docker发言人拒绝置评。

尽管Docker可能获得额外的资金，但不可否认的是，它虽然在本世纪初喜人地筹集了大量资金，但如今已意识到自己处境不妙。Bearden今年5月加入公司后，接任了SAP前高管Steve Singh，成为历史上第四位、2017年以来的第三位首席执行官。Docker创始人Solomon Hykes去年离开了公司，而负责战略发展的执行副总裁Mariana Tessel于2017年离开了公司，转而加盟Intuit。

Docker普及了一种称为容器的技术来打包源代码，这样开发人员就可以轻松地将他们的应用从笔记本电脑转移到服务器和云计算上。管理员使用服务器上的容器作为虚拟机技术的替代，虚拟机技术帮助VMware成为数据中心的主导力量。

尽管Docker的核心软件被广泛使用，但它是开源的，因此任何人都可以免费下载并对其进行修改。该公司销售的产品能够帮助企业管理其部署，但它的收入并没有像高价值订阅软件公司那样迅速增长。

像亚马逊和微软这样的云基础设施提供商已经引入了可以在其服务器上运行容器的服务。2014年，谷歌推出了用于管理容器集群的Kubernetes开源软件，该技术已与IBM的红帽和VMware进行产品集成。

其他现代开源模型已经被证明比Docker更成功。Elastic和MongoDB在最近几年已经上市，各自的市值都超过了50亿美元，这要归功于它们成功地构建了客户所需的专有工具，这帮助客户更好地使用软件，有更好的体验。MongoDB去年的收入超过2.6亿美元，Elastic的收入超过2.7亿美元。

Docker已经筹集了超过2亿美元的资金，其中包括四年前高盛参与的9500万美元融资。知名硅谷公司Benchmark、红杉资本和Greylock Partners也都是该公司的支持者，帮助该公司在2017年实现了13亿美元的估值。

LinkedIn的数据显示，这家总部位于旧金山的公司拥有约500名员工。