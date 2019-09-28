学生低价网购11部苹果iPhone没收到货，涉事公司因合同欺诈被调查

IT之家9月28日消息 郑州大三学生小张在今年6月份，以低于市场200元的价格在电商平台特奢汇购买了11部苹果手机，共花费58690元，但3个多月过去了平台一直未发货，也不退款。

谈及购买原因，小张说，因为这个平台上会稍微便宜一些（比市场价便宜200元），朋友是做手机生意的，可以挣一些差价，本来想要做个兼职，但是它到现在一直没有发货。

IT之家此前也曾报道，今年7月前后，特奢汇在其App平台推出“万人团购、底价疯抢”活动，以低于苹果官网价数百元，甚至数千元的价格，销售多款苹果手机。据不完全统计，特奢汇至少通过“万人团购”促销活动向1216名消费者售出了至少1.7万部苹果手机。有消费者花费80万元从特奢汇购买低价苹果手机，一次性购买十余部甚至二三十部手机的不在少数。

特奢汇平台8月5日发布公告称，由于内部进行重大调整，错误地估计了成本与业务需求量，部分订单出现延迟发货和延迟退款等问题……特奢汇依旧在正常运作并积极协调资源应对眼前困境。

9月3日，针对特奢汇商城不发货不退款一事，深圳市市场监管局回复称，对特奢汇主体公司深圳回忆公司合同欺诈行为一立案调查。所涉公司当事人因涉嫌犯罪，已移送公安部门。