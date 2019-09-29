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一加将于今年年底开始在印度制造OnePlus TV电视

2019-9-29 7:02:16来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家9月29日消息 据外媒gsmarena消息，一加刘作虎在接受采访时表示，新宣布的OnePlus电视将于今年年底在印度生产。

据了解，目前，印度销售的一加电视是从中国进口，非Pro型号的起价为69,900印度卢比。在印度生产之后，这也可能意味着由于缺少进口税和劳动力成本，价格将略有下降。

不过，一加刘作虎还表示，该公司不会在不久的将来规划价格合理的电视，并且目前将专注于高端设备。

此次一加在印度推出的OnePlus TV产品共两款，分别是OnePlus TV Q1和OnePlus TV Q1 Pro，这两款电视产品在印度售价分别为69900印度卢比和99900印度卢比，约合人民币7000元和10100元。

OnePlus TV Q1采用4K QLED面板，大小为55英寸，支持HDR 10+，内置谷歌语音助手。同时支持隐藏式升降扬声器，当使用时会自动下降到电视底部露出，进行正面发声，不用时则收入面板后面。OnePlus TV Q1 Pro在此基础上还配备了50W八扬声器，支持Dobly Atmos音效。

OnePlus TV Q1系列运行Android TV系统，其中包含一加自研的OxygenPlay平台，可与手机互联，来电时电视音量会自动降低。预计这两款产品会在下月正式在国内发布，届时一加7T系列手机也将一同亮相。

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关键词：一加电视一加

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