研究：灵长目动物也会悼念死去的同伴，并表现出悲伤情绪

9月29日消息，据英国广播公司报道，灵长目动物也会像人类一样会悼念死去的同伴，并且表现出忧郁、悲伤的情绪。电影《野外间谍》摄制组在印度拍摄一群叶猴时，使用了一种内置摄像机的电子猴——间谍猴，将这只间谍猴放在猴群中，发现猴群很快接受了这个“外来者”，甚至一只猴子试图充当保姆的角色，但它却笨手笨脚地将间谍猴从树枝高处摔落下来，当它意识到间谍猴摔落后没有活动反应时，便似乎相信它已死亡，接下来发生的一幕非常感人：猴子们非常悲痛，为死去的间谍猴举行“葬礼”。

此类现象并非第一次观察到，之前研究人员曾发现灵长类动物为死去同伴感到悲伤，悲伤的时间长短和强度因物种而异，同时，它们还表现出失去同伴后的抑郁，对之前感兴趣的事物没有反应。

黑猩猩使用一系列的工具来觅食、狩猎和进食，研究人员曾发现一只黑猩猩用简陋的工具对死亡黑猩猩清洁牙齿。

1972年古道尔（Jane Goodall）报道了黑猩猩家族中最极端的一个例子：当一只被命名为“弗洛”的雌猴死亡，它的儿子“弗林特”开始表现出忧郁症，之前它非常依赖自己的母亲，母亲的死亡对它打击很大，从此弗林特不再参与猴群活动、拒绝进食，最终它的身体免疫系统出现问题，在母亲去世1个月后也死亡了。

2014年一项研究表明，灵长类动物不仅会表达悲伤情绪，甚至一些个体会照顾濒临死亡的同伴，当时研究人员发现一只雌性狨猴从树上跌落下来，碰撞在地面上掩埋的硬物导致严重受伤，与它配对3年半的一只雄性狨猴立即赶来，一直照顾着受伤的同伴，直到两小时后受伤同伴死亡。

据称，日本猕猴和吼猴等一些灵长类动物，曾为死去同伴守夜，时间最长可达5天，2018年，英国邓迪市坎普尔顿野生动物中心关闭了不到一周的时间，让一群狮尾猕猴子为一只死去的幼崽哀悼。

有时，当猴群会抬着死亡猴子的尸体，而不是站在尸体旁看守，众所周知，灵长类动物的母亲会用很长的时间携带着死亡幼猴的尸体，但这些母亲是否真的意识到它们的孩子已经死亡，是一个存有争议的问题。

母猴以一种不同寻常的方式携载幼猴，有时将尸体头脚倒置背在身体上，死去猴子的头部可触及地面，有趣的是，日本猕猴只有在婴儿死亡后会发出一种特定的声音，这意味着它们具有一定程度的意识。

灵长类动物对“尊重死者”的理解方式不同，研究人员曾发现一只黑猩猩用简陋的工具对死亡的黑猩猩清洁牙齿，虽然黑猩猩生前有清洁牙齿的行为，但这是首次观察到在“葬礼”上为死去同伴清洁牙齿。