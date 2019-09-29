世界名画暗藏玄机？AI可发现戈雅、梵高等画作中的隐藏作品

科学家们发明了一种人工智能算法来从画作的X光片识别早前的画像，从而发现戈雅、梵高和凡艾克等名家的隐藏作品。

艺术馆管理员和艺术历史学家经常扫描艺术品，因为许多大师级画家重复使用他们的画布，通过扫描有可能会发现早前的其它画作的一些蛛丝马迹。这些图像可以带来原始构图方面的提示，甚至揭示一个完全不同的主题。

▲浪漫主义画派代表人物弗朗西斯科·戈雅的油画肖像代表作品《多纳·伊萨贝尔·德·波塞尔》

但到目前为止，要将底层和上层的图像区分开来还是非常困难，因为在X光片中，它们都是融合在一起的。现在，英国伦敦大学学院的计算机科学家开发了一种程序。该程序可以对图像进行分类，从而有效地将不同的艺术品区分开来。

该团队目前正在与英国伦敦国家美术馆合作研究弗朗西斯科·戈雅(Francisco Goya)创作的《多纳·伊萨贝尔·德·波塞尔》油画肖像代表作。他们发现，这幅画是被画在一名身穿制服的年轻男子上面。

X光片显示这幅画底下是一名身穿制服的年轻男子，这项新技术最终有望揭示他的身份。

英国伦敦大学学院电子与电气工程系的米格尔·罗德里格斯（Miguel Rodrigues）博士说道，“我们希望利用人工智能的进步来解决艺术界的一些问题和谜团。

“像梵高这样的艺术家经常在他们的作品上作画。在梵高的作品中，大概有三分之一都隐藏着等待被发现的图像。X光片可以显示那些作品上面有什么东西，但那些图像都是纠缠在一起的，我们可以用这个程序来看清楚它们的样子。”

借助X光技术，可以看到《根特祭坛画》正面和背面融合的画像。

研究团队已经在《根特祭坛画》的高分辨率X光片上测试了该算法。《根特祭坛画》由休伯特和扬·凡艾克在15世纪创作而成，目前放置于比利时的圣巴沃大教堂。

《根特祭坛画》两侧都有描画，因此科学家们可以用X光照射一侧，看到下方的两幅图像，然后检查算法能否成功地将二者分隔开来。在一项测试中，该程序成功地将夏娃的图像和另一边的天使图像分隔出来。

▲算法成功地从左边的合成X光片将夏娃和天使裙子的图像分隔出来。

通过对复杂的X光片图像进行分类，该新算法还可以帮助艺术史学家保护和修复这些画作。英国皇家文化遗产研究所《根特祭坛画》保护项目负责人埃琳·杜布瓦（Hélène Dubois）表示，“人工智能在X光片图像处理上的应用，将会为解密复杂的技术图像带来非常有用的工具。”

“木支架、地面和油漆层的结构性问题可以更精确地诊断出来。这些图像也将有助于理解凡艾克兄弟的画技，以及在这幅与众不同的杰作的连续创作过程中所发生的变化。”

“这项利用传统X光技术的新进展，在保护不可替代的艺术品方面有着巨大的应用潜力。”

《根特祭坛画》测试的细节发表在《科学进展》（Science Advances）杂志上。