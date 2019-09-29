索尼Xperia 5开发中曾考虑过“刘海”，最终依旧坚持21:9荧幕宽屏

IT之家9月29日消息 2019年9月24日，索尼发布了旗舰系列手机新成员Xperia 5，其搭载了骁龙855处理器和亮眼的21:9荧幕宽屏，只有一个6+128GB存储版本，国行售价方面为5399元，将于2019年10月底上市。

索尼是市面上为数不多的，依旧坚持不采用“刘海屏”的智能手机厂商，也正是因为索尼这种的特立独行的风格，让索尼始终成为小众人群的追捧。

在Xperia 5发布会后的采访中，索尼曾向媒体透露，在Xperia 5的开发过程中，内部也多次讨论过外形设计，比如说在屏幕上开孔或者以刘海的形式放入前置摄像头等，但是我们希望坚持自己的理念，那就是为消费者带来21:9荧幕宽屏的沉浸式娱乐体验，因此最终没有采用刘海屏的方案。未来，我们也将坚持这一理念，结合消费者需求不断创新设计。

前一阵，索尼移动在中国市场进行了一次大的调整，对此，索尼官方表示，索尼移动在中国大陆地区相关职能整合融入索尼中国消费电子营业本部是为了更好推动索尼的各项电子业务在人员、技术、销售渠道、基础设施等方面的进一步协作。索尼将结合索尼黑科技的技术优势不断创新，进一步拓展除了索尼粉丝以外，在摄影，视频，游戏领域的顾客群体，带来更多具有出色专业功能和索尼独特的娱乐体验的产品。