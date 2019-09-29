美光科技2019财年营收234亿美元：不到上一财年8成

9月29日消息，据国外媒体报道，存储芯片及存储解决方案提供商美光科技的财报显示，他们在2019财年营收234亿美元，不到2018财年的8成。

美光科技的财报是在近日发布的，他们在发布第四财季财报的同时，一并公布了2019财年的业绩。

财报显示，在截至8月29日的2019财年，美光科技营收234.06亿美元，较2018财年同期的303.91亿美元减少69.85亿美元，同比下滑22.98%，营收仅2018财年的77%。

不只是营收同比下滑明显，美光科技2019财年的毛利润、净利润等各项利润指标，同比也下滑明显。

毛利润方面，财报显示在美国通用会计准则下为107.02亿美元，较2018财年的178.91亿美元减少71亿美元；非美国通用会计准则下为109.73亿美元，也远低于上一财年同期的179.94亿美元。

毛利润率方面，美国通用会计准则下为45.7%，2018财年为58.9%；非美国通用会计准则下为46.9%，较上一财年同期的59.2%也下滑了近13个百分点。

美国通用会计准则下归属于美光的净利润为63.13亿美元，不到2018财年141.35亿美元的一半；非美国通用会计准则下为73.14亿美元，上一财年为147亿美元，也未达到一半。