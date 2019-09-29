鶸鸡越野司机的救命稻草：新路虎卫士要变成遥控小车了

虽然最近几年里逐渐开始向城市道路倾斜，但路虎的底子里流的还是硬派越野的血统，对于绝大多数越野车来说，通过性、操控性以及耐用性总是缺一不可，但对于那些经验不够丰富的越野司机来说，如何更好的观察路况、选择最优行进路线才是必备功课。不过一向硬核的路虎最近科技树点的似乎有些歪，他们正在试图通过给新路虎卫士加入遥控系统，来让车主们更好的在复杂的路况下获得理想的通过性。

当然遥控汽车这事在当下已经不算十分新鲜，除了特斯拉这样的激进派，像宝马这样的传统汽车厂商也开始给自己的5系、7系等车型加入类似的技术，允许车主们身处车外也能通过钥匙来控制车辆出入停车库等空间紧张的区域。对于新手司机而言，站在车外控制将会让他们获得更理想的视野来预防剐蹭或者停车不到位等问题，而对于老司机来说，遥控功能也能帮助他们更好的从狭窄的车库中脱身。

不过路虎似乎并没有想要将这项功能限制在停车场中，他们正在设计的遥控功能将会直接被应用在越野路途中，在面对车辆难以通行的狭窄道路、或是起伏不平的洼地时，驾驶者在车外同样能获得更加理想的视野，通过钥匙控制，便可以让新的路虎卫士能够更好的进行路线规划，来越过那些难以通行的区域。

目前路虎已经解决了大多数的遥控驾驶技术问题，不过他们似乎还没找到太好的办法来绕开相关法律规定，至少按照目前的规定，在公开道路行驶情况下驾驶室还是必须有人操控方向盘进行控制。而对于一部分老司机来说，遥控汽车有时真的没有自己亲手掌握方向盘来的顺手，所以如何调节车辆反应灵敏度、以及如何实现更理想的操控，都是路虎在实装遥控驾驶功能之前要考虑的事情吧。

IT之家编辑注：鶸，是一个中国汉字，读音为ruò，部首是鸟，左右结构。释义为昆鸟；雀科，金翅雀属某些鸟的别称。网络上指弱鸡。