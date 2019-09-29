微软意图将新版Edge浏览器引入Linux

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继推出WSL2、将 exFAT技术添加至Linux内核，和宣布第一届微软Linux大会后，微软再次瞄准了Linux。这次Linux用户将很可能迎来新版Edge浏览器。

微软网络技术程序经理Sean Larson在Twitter上发布了一条消息，表示Edge开发团队正在收集并完善将Edge引入Linux的需求，因此制作了一份调查问卷，希望使用Linux的开发人员帮忙填写。该问卷内容主要关于被调查者对Linux发行版的偏好、在Linux上使用web浏览器的场景和需求等等。

对于此事，一些网友认为MS Edge只是披着一层外衣的Chromium罢了，将其引入Linux只会给熙熙攘攘的浏览器市场再添一份拥堵。另一些人则觉得这将对Chromium Edge的MSFT开源二进制文件发展有帮助。

目前在Linux发行版上已有各种基于 Chromium的浏览器可供使用，外媒 fossbytes 的看法是，微软正在从Chromium源代码中删除与Google相关的大部分内容，所以对于那些希望拥有无Google浏览器体验的用户来说，它也不失为一种选择。

当然，这只是一项调查，可以说它透露出微软想将Edge浏览器引入Linux的意图，但无法保证Edge for Linux一定会发生。毕竟Windows上的新版Edge 都还在beta阶段，尚未正式就绪。

对了，可以点此进入问卷填写页面。