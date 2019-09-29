ATM机下面确实没有人，但这些项目真的是“手动档”

加州伯克利大学里的网红送餐无人车Kiwibot是不是假人工智能？

多家外媒在九月中旬对这台人工智能无人车的“揭露“，才让外界得知这个网红车是在哥伦比亚远程人工操纵——每人最多可控制三台机器人，每小时工资不到2美元。

网红无人车背后的公司Kiwi Campus对此有些恼怒，顾左右而言他地解释了很多。而舆论在质疑的同时大多忽略了一点：这家创业公司已经获得了7轮“种子轮”融资，总额200万美元，约合人民币1430万。

不少网友表示，这件事又让人想起了一则经久不衰的笑话：ATM自助取款机后是不是总藏着一位银行职员，负责帮用户刷卡、点钱、支取现金。更有科技圈人士调侃称，难道“人工智能”离开了“人工”之后，本身就不“智能”了？

可以说，AI是个筐，什么都可以装。而在创业圈的众多创客项目中，到底有多少“人工智能”是真智能，有多少“人工智能”是真“人工”？恐怕很难得出一个结果。

如今随着很多报道的出现，公众才发现有人收费的无人超市，有人值守的智能书店，有人陪聊天的AI聊天应用，有人辅助的自助支付等等，都已经浮出水面。

那么，在一些假智能、真“人工”的背后，创客、创企到底有什么样的难言之隐？这些自欺欺人的项目又得到自己想要的东西了吗？

无人工，不智能



在青岛候车站南候车厅内，一家便利超市吸引了不少旅客光顾。只因为这是一家早就见诸报端的智能化“无人超市”。

不过，当懂懂笔记随着一些游客走进超市之后，却感到有些失望。因为这家无人超市里，居然站着一位阿姨在收银台里结账。不少好奇的旅客失望之下转身离开，更有旅客嘟囔着着“货不对版“。

当被问及为何无人超市有人收款时，负责收银的阿姨冷冰冰地说了一句：“人流量太大，智能自助结账设备应付不来，所以恢复了人工收银模式。这是为了提高效率，机器忙不过来了。”

无独有偶，同样因为“忙不过来”的原因，深圳某创企也悄悄雇佣了“人工”，操作旗下多台人工智能咖啡机。该公司离职员工杨威（化名）透露，之所以通过人为操纵设备也是无奈之举。

这家2017年成立的人工智能创企，主要从事智能咖啡机、快餐设备的研发、投放和运营。以公司旗下咖啡机为例，宣传语描述用户只需在咖啡机前看着屏幕提示简单回答“个人喜好”，便可以自助购买到一杯专属的“特调咖啡”。

“这可不是自动贩售机那么简单，它可以根据用户的喜好调制浓度、风格各异的咖啡饮品，还能帮助不常喝咖啡的用户，选择合适的咖啡种类。”当提及这一套他参与过研发的设备，杨威还是颇有些自豪的。

他告诉懂懂笔记，这些智能咖啡机还能通过用户账号，记录用户的个人喜好，可以根据季节变换调制不同口感的咖啡。首批共四台设备，均投放在南山区人流密集的商务区域，“上班族不少喜欢喝咖啡，都爱星巴克，正是看中了这一点。”

一开始，公司只在深圳南山的一处商务区投放了四台设备。因为市场反馈很好，市场宣传也跟上了，很快就顺利拿到500万元A轮融资。此后团队迅速扩充人马，投放的设备也从四台增加到了十台。

然而，问题也在这时候出现。日益增多的用户量，让原本能够批量处理海量用户信息、支撑自动售卖调制咖啡的“人工智能”系统，不断出现BUG甚至错误——配制咖啡口味出错，容量出错，甚至是突然宕机，此时的用户投诉也越来越多，“不得已开始派工程师巡检值班，实时监控设备运作的情况，如果出现故障问题较多，还要通过后台人工协助（系统）选择和调配咖啡。”

在公司内部的说法，这只是系统“忙不过来”的权宜之计，一定会尽快改进、迭代这套智能系统。但是这样的权宜之计一用就是半年有余，“团队里本就有些有些矛盾，加上资本方施压，所以用人工充当智能是最有效的办法了。”

如今，因为个人原因离职的杨威，每每经过那些商务区，还总是习惯性地到咖啡机前看一看，回味那段尴尬的工作经历。他不知道自己离职后系统是否完善了，如今是否还是要不断人工进行干预，但这也算是自己在人工智能创业路上的一段宝贵经历。

倘若说，智能咖啡机系统后面有“人工”帮用户选配和调制是自欺欺人，那么有些人工智能创业项目则只能用欺诈来形容。

智能小程序是“小黄鸡”？

“还好跳槽出来了，不然呆久了我也得变傻。”

一个月前刚刚从东莞一家研发企业辞职的李丹（化名），提及之前运营的人工智能产品依旧感到十分可笑。她告诉懂懂笔记，公司的产品是一套号称自主研发的人工智能小程序，能协助车友合理选购“最适合”的车型。

这套小程序自从2018年初上线以来，首先在广东当地得到不少4S店、综合性汽车经销门店的喜爱，并纷纷搭载在了经销商的自家微信公众号上。只要消费者简单输入描述用车的场景、个人的预算，智能小程序就可以通过所“机器学习智能算法”，推荐出最合适的车型供用户参考。“当时的构想，是可以定向搜索单一品牌旗下所有车型，也可以提供汽车市场全品牌智能检索版本。”

李丹告诉懂懂笔记，程序研发时号称只要用户发送需求，系统就会对文字中的关键词进行抓取，通过算法匹配海量车型数据库。如青睐的车型是轿车，自驾游居多，预算在15万元左右等等，就会匹配相应在售车型予以回复，“实际上，匹配出来的车型基本上就是设定好的那两三款，系统只是一套简单的问答触发程序。”

原来，这套能够“有问必答”的智能选车应用程序，本质上只是一套聊天机器人，有些类似微信公众号的自动回复，或曾经风靡一时的“小黄鸡”（即问答机器人）。

项目通过各种途径推广后很快得到了融资，创始人也和技术主管进行又一轮“重大迭代”，即改用语音方式提交用车需求，变成了“人工智能语音交互选车系统”。

当然，后台也只是通过第三方语音识别程序抓取了用户语音中的关键词，并机械地匹配了“标准答案”，向用户推荐所谓最合适车型，“这样一来，车友也好经销商也好，用了几次就会发现问题，肯定是不买账的。”李丹表示。

在各方面压力下，为了让这套程序显得更像是“人工智能”，提供能加灵活的匹配结果，公司决定采用“人工应答”的方式，取代原有聊天机器人应答机制。至于原因则十分简单，人工查询检索“更便宜”——只要收集到用户需求，相关人员在后台多百度几次就有结果了。

“管理层还说，这样的创业企业不在少数。我们只要对数据和投资方负责。”李丹补充道，尽管用“人工”推荐的结果更有针对性，也会更符合消费者的实际需求，但响应效率却慢了一大截：毕竟要人工在搜索引擎上搜寻结果，然后再复制粘贴答案。

为了配合“新的人工智能”效率变化，公司更是在程序交互中设置了所谓的“排队模式”。上传需求之后，需等待一段时间才能得到所谓的“智能分析结果”。至于排队时间，便是“人工”查询需求、匹配答案的耗时。

“离职前，公司说是要上线一套适用与K12领域的人工智能解题小程序（原有项目黄了），估计也都是人工答题吧。”她无奈地表示。

很多时候这种创业项目的人工智能，只是为了VC。而投资方也并非都是人傻钱多，有时候这样的项目融到资，一是为了尽快找到接盘侠，而是为了让大众消费者买单。试问有多少年轻父母没有被那些能歌善舞的人工智能机器人，“忽悠”得服服帖帖？

跳舞机器人的“智能”

“之前，这款会跳舞的人工智能机器人，在很多地方都出现过。”

梁先是深圳龙华一家商业综合体的物业管理主管。他告诉懂懂笔记，此前曾风靡广深地区，能随音乐节奏翩翩起舞的智能机器人，在中秋节也参与了他们综合体的一次大型促销活动。

活动当天，随着音乐响起，整齐排列成一排的七台机器人竟然跟随节奏，变换各种舞姿，时而扬手时而踢腿，无论节奏如何变化，都难不倒这群“高科技”舞者，“只要是机器人一开始跳舞，总能引起大量的顾客围观。”

梁先表示，其中不乏有许多带着孩子的家长在评论和指点。让他印象最深刻的，便是中秋节当天现场一位家长对孩子说的话：“这就是真正的高科技呀，你将来也要搞出来这种人工智能的东西，好不好？”复述完，他不禁叹了口气。

他表示，从观众的角度看，这些机器人的确很神，不能能自有起舞，而且怎么切换音乐舞步动作也丝毫不乱。但他心里明白，这些全都是“人工”的功劳。

在活动彩排时，他就发现音乐响起这些待机的机器人能作出动作回馈，但却全是不合拍的踉踉跄跄，场面十分滑稽。随后，机器人的工作人员就开始现场调教，“要求活动主办方先提交选定的曲目，现场技术人员根据音乐的节奏，对机器人进行编程，设置机器人的动作。”

让他感到无语的是，这些曲目一经选定是不可以更换的。技术人员表示，如若更换曲目舞蹈动作便需要新编程，会非常耗时耗力，“如果请一组专业的舞蹈演员，彩排大多也只需要一个多小时。这些机器人的彩排却折腾了四五个小时，还非要在晚上商场结束营业后再调试。”

好奇的梁先生曾私下问过编排机器人“舞姿”的技术人员，这些人工智能机器人为何需要“人工”进行编舞。对方回答：机器人目前使用的都是最初开发的版本，一切的应用环境都是实验室场景，此前从未考虑过商演。“因为商演现场嘈杂的环境因素，会导致声音接收系统无法做出相应的动作反馈。”

可以说，机器人跳舞是不假，但如果不加以编程，只会闹出笑话，“这个团队从始至终只有这一版机器人，也未曾优化、改进过。只要能够商演，是不是真的人工智能，倒是无所谓了。”

对方甚至向梁先透露，机器人除了最早亮相科技展会时是设置的自行跳舞，其它商演现场几乎都是“编程舞蹈”，以达到商家想要的演出效果，“真心白瞎了现场那么多的掌声，糊弄事儿呀。”

近年来，那些不好用的、不够聪明的人工智能项目和产品曾被大众戏称为“人工智障”，被放到网上当成了笑柄。然而，部分假借AI名义的“人工”项目，却颇受资本青睐。

无独有偶，这股风潮在欧洲创业领域同样风靡。

位于伦敦的专业机构威达信集团（MMC）与英国银行Barclays在今年三月份发布的《The State Of AI 2019》报告中，揭示了一个非常尴尬的现象：在对13个欧盟国家约2830家人工智能创业公司调研后，发现被归类为“AI公司”的欧洲创业公司有40%并未使用任何AI技术。

但是标记为人工智能的初创公司，相比其他类型的科技公司却能够多拿到15%至50%的投资。正所谓管他AI还是人工，我们只要C轮成功！

或许，这只是一些创业者与投资机构“合演”的一场戏罢了，一切的人工智能概念，只为了向接盘侠、公众和消费者抛出击鼓传花的彩球，谁接了，谁就真的交了“智能”……不对，智商税。