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《最后生还者2》叙事主管透露：规模比前作大50%，内容更多

2019-9-29 14:19:11来源：IT之家作者：汐元责编：汐元评论：

IT之家9月29日消息 顽皮狗下一部大作《最后的生还者2》近期解禁了更多试玩和图片素材，新作在品质上给人留下深刻印象。而在最近的一次采访中，《最后的生还者2》叙事负责人Halley Gross透露称，《最后的生还者2》的规模相比前作大50%，该游戏将具有更多的电影效果，层次更丰富的游戏元素，更多的动画，更多的角色以及其他更多可玩的内容。

按照Halley Gross的说法，《最后的生还者2》的平均游玩时长可能为23小时左右，当然，极速通关的选手可能也能在很短时间内打通游戏，但是大部分玩家可能会期待在每次游戏过程中遇到不同的事情，去品味游戏的过程。

Halley Gross也表示，“每次我玩《最后的生还者2》的时候，都会发现一些新东西。我们这次对游戏世界的所有设置都非常庞大、复杂，你可以做很多的事情，在同样的游戏设置下，每次你重玩一次，都会出现不同的反馈，例如敌人会有不同的反应，艾莉自己也会有不同的反应，等等。

至于多人游戏的模式，《最后的生还者2》发售时将不附带多人模式，因为游戏的单人模式比预期的更大，更雄心勃勃。顽皮狗的多人游戏内容团队仍在思考如何将多人模式加入到游戏中去。

“由于目前的单人模式是如此之大，而且复杂，我们决定完全专注于单人游戏，因此不幸的是，在未来发售时将没有多人游戏，但是我们仍然非常关心我们的多人游戏团队”，Halley Gross说。

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关键词：最后的生还者2顽皮狗

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