5元钥匙扣炒至千元？“云炒鞋”后nice再陷风波

原价4.9元的宜家钥匙扣飞涨200倍冲过千元人民币；supreme开季免费赠送的玩具伞兵十多个小时内从50元涨至2200元；优衣库联名款机器猫公仔两天持续疯涨十数倍......

前几日，有消费者爆出潮牌交易平台nice APP内多款单品因活动推动在闪购模式下售价疯涨的一幕，涨动幅度令人瞠目结舌。

在活动进行的第三天，nice官方出面制止，上述多款单品价格又回归如初，引得众多参与者通过多方渠道投诉、吐槽，其中被割韭菜者不在少数，更有人以死相逼希望nice取消限制，让价格继续涨涨涨。

优惠活动掀起炒作浪潮？

风波起因源于9月24日nice推出为期7天的闪购满减活动，公告刚一出现就流传进各大潮牌交流群，准备入场薅羊毛的用户蓄势待发。

有用户在微博透露，这次nice的优惠活动力度很大，因为闪购模式不用真的发货，在平台虚拟交易一买一卖能够轻松凭借优惠券赚取十多元到数十元的差价。

平台让利甚至补贴大额资金鼓励用户拉新、下单本来就是再正常不过的运营手段，魔幻的事情发生在后面。

9月25日到26日早间，大量用户注意到平台内部分单品的价格走向出现异动。

宜家钥匙扣、优衣库联名款机器猫公仔、优衣库联名款T恤、supreme玩具伞兵等商品以肉眼可见的价格持续疯涨，也因为价格波动、交易量突增这些单品出现在平台内更显著的位置，越来越多的用户通过各类渠道了解到这些正在扭曲的交易。

面对不断刷新的交易价格，“小白们”不知道为何成本可以忽略不计的塑料玩具、造价两三元的钥匙扣能冲到上千人民币，但面对大V们带队的“冲冲冲冲”、“越早入盘赚的越多”、“犹豫就会败北”的号召，再加上较早入局者活生生翻了十多倍的例子，“赌徒们”终究还是想试一试。

随着更多“赌徒”的入局，扭曲的交易曲线愈加扭曲，入局的“小白”数量随之增长，价格出现异动的商品也逐渐变多，最后实现恶性循环。

正在“赌徒们”打着再涨一点就收手的如意算盘时，当天傍晚Nice官方突然关闭价格走势、销售记录以及评论，并紧急发布公告，严厉斥责了炒作商品、操纵市场的行为，禁封了68个违规账号，同时也提前关停了为期7天的优惠活动。

nice回应：愿意回购异动价格商品

在nice官方的一系列回应后，价格虚高的单品应声直线下跌，截至目前宜家钥匙扣最低售价跌至2元、伞兵玩具售价仅在53元，其它涉事商品也回归至正常价格。如果不是流传在各社交平台的截图，你很难相信这些并不算起眼的单品价格曾在48小时内来回波动数十倍。

在26日的公告中，nice把矛头指向操盘党，认为有人在恶意利用活动规则、哄抬价格、破坏秩序，并指出四宗罪：

1、自建小号，自卖自买，制造火热气氛；

2、持续锁单。将正常价格锁住，高价挂出自己出售的商品，让价格达到优惠标准参与满减并让别人优先买自己的商品；

3、纯薅满减折扣；

4、申请小号，刷不实成交价格。

但用户对nice的说法并不买账，部分用户认为有人恶意锁住最高交易价、引导消费者利用优惠券抬高最低价，最后实现冲价是真，但nice从发现不合理价格波动到找到活动漏洞封禁违规用户用了近48个小时，这过于缓慢的反射弧以及充满漏洞的满减活动有意无意间都在为操盘者、炒作风波推波助澜。

另外还有用户在百度帖吧爆料，此次事件不仅仅是普通的炒作，其中背后有着无数群聊和庄家操纵。

百度贴吧一位参与这场狂欢的网友表示：只能说人心不足蛇吞象，身边朋友大多都成了韭菜被割了。操盘手在群里喊冲，900进场，半夜组织冲匡威火焰到1500自己抛了，群也散了。我脑子一热自己也冲了两件clot卫衣，2000时候进场的，冷静下来赶紧抛了，亏了杯奶茶钱吧。总之，这就是，切记别贪！别贪！别贪！

对于“贼喊捉贼”、“事件发生长达两天才出台对策，nice其实在借此冲GMV”等质疑，27日公司创始人兼CEO周首发布致歉信作为回应并表示愿意承担责任，由nice官方出面回购9月24日至26日的买卖中，涉及到违规和不正常价格交易的闪购商品。

同时针对本次事件，nice表示将从即日起下线并关停成交曲线、涨幅榜、销量榜，清理社区中引导、煽动炒鞋的内容和评论，陆续排查成交记录，打击恶意炒卖行为。

创始人曾承认nice为炒鞋平台

如果说活动优惠是本次炒作风波的导火索，nice推出的闪购模式及成交曲线、涨幅榜、销量榜则在其中起到“火上浇油”的作用。

nice自从2018年转型定位于“潮人社区+交易平台”并推出闪购模式后就充满关注也备受质疑，并获得由TPG软银合资基金和元璟资本共同领投，经纬中国和凡创资本跟投的数千万美元D轮融资。

以往的潮鞋交易模式是卖方将鞋寄给平台仓库，经过真伪鉴定后上架，买家完成付款后直接收到来自仓库的商品，平台起到鉴定、背书及担保的作用。

nice的闪购模式则直接取消上述流程中的发货环节，只要买卖双方完成付款流程则直接在平台内更改商品所有权，实现由实转虚，俨然成为一个“所有权”交易平台，为“云炒鞋”提供了充足的先天条件。

另外，nice此前设有的成交曲线、涨幅榜、销量榜等直观的交易数据（前日关停）呈现则从辅助地角度帮参与者实时了解单品价格、波动、参与人数，起到预判价格走势的作用，几乎是在模拟股票交易。

有了充足的先天条件，再加上此前一系列的风波，很难完全把nice与“云炒鞋”完全隔离，另外此前还有媒体爆料出周首惊人的言论，更是让人匪夷所思。

根据商业街探案的报道，nice创始人兼CEO周首在今年5月的一场直播中，直接承认nice是一个炒鞋平台，并直言AJ、椰子炒作风行平台是有责任的。

他直言：“赚钱是必须的，谁（此处省略三个字的粗话）炒鞋不赚钱呢？只要你炒鞋，你就想赚钱，今天中国的球鞋文化不是那么健康，虽然我们nice是个炒鞋平台，说白了是一个炒鞋平台，我们上面卖了那么多AJ和椰子，所谓的AJ和椰子炒作风行，我们相信我们平台是有责任的，但我不认为这是错的，虽然我认为市场上不能只有炒鞋一种声音。”

周首的直播内容观看：点此链接。

无论nice的本意是不是为了“云炒鞋”，在备受关注与质疑下Nice终将面对选择。随着对行业道路的探索，企业、用户、资本终究会意识到“云炒鞋”不过是一场“击鼓传花”的资本泡沫。

而作为球鞋交易为核心的平台，如果不在第一时间杜绝炒鞋、通过规则制约炒鞋行为反而为炒鞋提供便利的机制，只会害人害己害行业。