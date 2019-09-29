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Facebook华裔跳楼员工代理律师：正在全面调查，争取早日确定真相

2019-9-29 14:57:04来源：IT之家作者：阿迷责编：阿迷评论：

IT之家9月29日消息 本月19日，Facebook华裔员工陈勤（音译）在办公室跳楼身亡，随后引发当地华人群体关注。针对此事，陈勤代理律师称，正在全面调查，争取早日确定真相。

此前，有匿名人士表示，死者陈勤生前遭遇到巨大压力，疑遭上司霸凌，面临被辞退风险。陈勤的离世也引发当地华人群体的关注，当地华人群体本月26日在Facebook总部门前集会，要求Facebook方面彻查此事。

Facebook公关人员表示，目前Facebook正与各方专家沟通，听取他们的建议，采取合理的措施，以公开透明任性的方式去处理这件事。

针对这一事件，陈勤的代理律师，目前，正在全面调查这起自杀事件，争取早日为家属确定真相。

以下为代理律师公司美国盛富德律师事务所关于Facebook软件工程师自杀事件的调查声明：

作为前Facebook软件工程师陈先生家属的法律代理，美国盛富德律师事务所正在全面调查这起发生在加州Facebook总部的跳楼自杀事件。

关于这起事件的始末，我们律师团队已经和Facebook的律师及公司代表进行了会面。我们也收到了来自Facebook员工及相关人士提供的信息。未来几周内，我们会继续和Facebook进行对话，积极调查并仔细分析各种资讯，争取早日为家属确定真相。

陈先生的家属由衷感谢来自社会各界的支持与关爱，并呼吁大家勇敢发声。同时恳请大家在进行交流与评论时务必保护逝者及家属的隐私，请掌握相关信息或线索的朋友尽快同美国盛富德律师事务所取得联系。

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关键词：Facebook浙大跳楼员工

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