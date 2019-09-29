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双屏手机努比亚Z20星空蓝版宣布：10月5日开售，3399元

2019-9-29 15:12:39来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家9月29日消息 努比亚官方今天公布了双屏手机努比亚Z20的星空蓝版本，并宣布该版本将于10月5日10点开卖，售价3399元。

另外值得一提的是，努比亚宣布9月29日上午10点，努比亚Z20全系列特惠300元，起售价3199元。

努比亚Z20继承了此前努比亚X的双屏设计，引入了更多的双屏玩法，该机正面主屏幕为6.42英寸的FHD+柔性双曲面AMOLED屏，分辨率为2340*1080。背面同样采用了一块5.1英寸柔性AMOLED屏，在功能方面，支持全新AOD2.0熄屏显示功能，比如显示天气变化、GIF动图、个性通话灯效、专属音乐灯效等等。

在配置方面，努比亚Z20是第一批搭载骁龙855 Plus旗舰芯片的智能手机，高通骁龙855 Plus基于台积电7nm工艺制造；处理器主频高达2.96GHz，相比高通骁龙855处理器提升4.2%；此外，这颗处理器集成高通Adreno 640 GPU，相比高通骁龙855处理器提升15.4%。该机配有两个指纹识别器（左右各一个），并内置4000 mAh电池，支持27W快充。将在全球市场上提供两种颜色：钻石黑和暮光蓝。

其他配置方面，包括最高采用8GB+512GB存储组合，搭载了索尼4800万像素OIS光学防抖主摄+ 1600万像素超广角摄像头+ 800万像素长焦摄像头组合，广角为122.2°，支持2.5cm超级微距影像，采用8M长焦镜头，可实现3倍光学变焦，30倍数码变焦。

此外，努比亚Z20背部副屏在还能成为触控按键，比如在游戏中，背面的屏幕可以成为触控区域。

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关键词：努比亚Z20

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