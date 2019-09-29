夏天已经过去，冬天还会远吗？米家电暖器温控版陪你温暖过冬

我知道你们这两天都一心只想为祖国妈妈庆生，无心工作，甚至已经有人奔赴祖国各地，去领略我们的大好河山。但是你也说是大好河山了，祖国之大，足以让南北两地的温度在这个季节，已经有了明显的分别。虽然身在魔都的我们还穿着短袖甚至短裤，但我们很清楚，夏天已经过去，冬天就要来到，对于我们这些不仅没有暖气过冬，冬天还要下雨的地方，电暖器是家中过冬最不可少的意见“神器”。

近日，小米正式发布了一款米家电暖器温控版，作为米家推出的第二款电暖器，售价仅299元，比第一代还要便宜50元，那么更便宜的米家电暖器温控版是不是同样好用呢？让我们一起来看看吧。

打开米家电暖器温控版硬纸壳的外包装，是电暖器的本体，随同机器本体的还有两只脚垫和用于安装的螺丝和安装工具。开完箱后，第一件事就是要安装两个脚垫，用来固定电暖器。米家电暖器温控版的底部预留了安装孔，只要将脚垫插入安装孔，并拧紧螺丝即可。

在外观方面，米家电暖器温控版仍然是延续了米家产品一贯的简约风格，也与上一代产品基本一致，白色一体的外观放在任何装修环境中都不会突兀。不过比之上一代，米家电暖器温控版增加了一体式轻质晾衣架，可承受1.5kg重量的衣物晾晒，可以一次晾晒大量小件衣物，冬天在外面晾衣服通常干得很慢，甚至会被冻成冰块，而放在电暖器上晒，又快又好。

那么关键的问题来了，米家电暖器温控版是怎么做的呢？对于不同使用地区和场景的用户而言，足够的制暖能力是首要诉求。米家电暖器温控版对发热组件进行了进一步优化迭代，采用74片高效铝片发热体，总散热面积达到约4600㎡。得益于发热组件的升级，米家电暖器温控版提供高达2200W的强劲制暖功率，相比前代足足提升700W，适用面积最高可达20㎡，新款产品提供了900W、1300W和2200W三挡加热功率选择。

此外，新增的无极温控调节旋钮，可以根据用户设置状态实时调节恒温温度，当环境温度低于预设温度时，电暖器自动持续加热；当环境温度达到预设温度时自动降低功率运行维持温度恒定。

我们也做了个实测，将米家电暖器温控版放在我们一间10㎡左右的房间内，开到最高档的2200W。在加热约一个半小时后，我们通过测量发现，正面钢板中心温度达到71.4℃，而出风口则达到了124℃；反面的钢板温度也达到了90.9℃，出风口仍有124.5℃。

此时房内的温度已经达到29℃，而对于要靠冷气把室温降至24℃的天气来说，进入这个房间，就仿佛进入蒸拿房，就一个字“热”！突然不用为即将来到的冬天担心了！

由于米家电暖器温控版采用了对流式加热方案，这一方案比起常见的辐射式和油汀方案，加热更迅速均匀，且无噪音与无亮光。而在安全性方面，米家电暖器温控版整机采用了阻燃材质，内置了防倾倒开关和过热保护传感器，能够在检测到机身过度倾斜或温度过高时自动切断电源；同时一代的IPX4级别防溅水能力也得以保留，使其同样可以用于浴室等地方。

你想，如今秋装都已经上市了，别到了需要电暖器的时候才想到要买，那时候我们已经开着米家电暖器温控版，在属于自己的房间内，温暖过冬了。