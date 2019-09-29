特斯拉Model 3总交付量有望在三季度超过35万辆

9月29日消息，据国外媒体报道，再过不到一个周，电动汽车厂商特斯拉就将公布今年三季度的产量和交付量，备受关注的Model 3自推出以来的总交付量，在这一季度也有望超过35万辆。

Model 3是特斯拉在2016年3月底推出的一款电动汽车，续航里程在220英里到325英里（354公里到523公里）之间，从0加速到60英里（96.56公里）所需的时间在3.2秒到5.6秒之间，当时公布的起售价最低为3.5万美元。

在推出一年之后，特斯拉开始生产Model 3，并在2017年的三季度开始向消费者交付，首批30辆在当年7月28日交付给了消费者，他们还举行了盛大的交付仪式。

但开始量产之后很长一段时间里，Model 3的产量都不甚理想，也影响到了交付量，开始交付的首个季度仅生产了260辆，送到消费者手中的则只有220辆。

在随后的几个季度，Model 3的产量和交付量虽在不断提升，但还是远落后于他们的计划，5000辆的周产量目标，就因为陷入产能瓶颈而两度被推迟，在去年二季度末才压哨实现。

不过从去年二季度末开始，Model 3的产能就已有明显改善，交付量随之也大幅提升，自推出以来的总交付量也迅速提升，在今年二季度结束时，就已超过了27万辆。

具体而言，从2017年三季度到今年二季度，Model 3的产量分别为260辆、2425辆、9766辆、28578辆、53239辆、61394辆、62950辆和72531辆，累计生产291143辆。

同期的交付量分别为220辆、1550辆、8180辆、18440辆、55840辆、63150辆、50900辆和77550辆，8个季度共向消费者交付275830辆。

目前三季度也已接近尾声，按惯例，特斯拉在一个季度结束之后，很快就会公布这一季度电动汽车的产量和交付量。从过往的趋势和外媒的报道来看，特斯拉电动汽车本季度的生产进展顺利，目前还未出现不利于生产的消息，这一季度的产量和交付量，不太可能低于上一季度。

值得注意的是，上周外媒已获得了特斯拉CEO马斯克发给全体员工的邮件，其在邮件中提到，今年三季度他们的交付量有望超过10万辆，再次创下新高。

在今年二季度，特斯拉是共生产了87048辆各种型号的电动汽车，向消费者交付95200辆，其中Model 3生产72531辆、交付77550辆。

按不低于二季度的产量和交付量计算，Model 3自推出以来的总产量在三季度结束时将达到363674辆，总交付量则将达到353380辆，总产量和交付量都有望超过35万辆。

但至于特斯拉Model 3的产量和交付量能否保持二季度的水平甚至进一步增加，总产量和交付量能否超过35万辆，在特斯拉公布三季度的产量和交付量数据之后才能知晓。