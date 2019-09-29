三星GalaxyNote10+ 5G体验：目前最美的5G手机？

上个月早些时候，三星在美国巴克莱中心举办全球发布会，正式带来了今年下半年的旗舰产品Galaxy Note10系列，包括Note10和Note10+两款产品，按照网络制式不同，又分别对应了4G和5G版本。

不过到了国内市场，三星在产品策略上做了侧重，并没有将这四个版本都进行开售，而是只提供了Note10 4G版本以及Note10+ 5G版本，前者为6599元（8GB+256GB），后者为7999元（12GB+256GB）。

Note10系列发布之后，近来又有不少5G手机新品开始推向市场，可选择空间也要比一个月前大了很多。经过一段时间的使用之后，今天来聊一聊三星Galaxy Note10+ 5G这款产品，希望能够为想要入手这款产品的朋友提供一些有价值的参考。

挖孔屏，超声波屏幕指纹

随着vivo NEX 3系列、小米MIX Alpha以及华为Mate30系列的上市，手机屏幕再一次成为了大家讨论的焦点。相对以上我们提到我们提到的这几款产品，Galaxy Note10系列在屏幕形态上并不那么激进，但依旧带来了比较可观的屏占比。

和上半年发布的Galaxy S10系列一样，Galaxy Note10系列同样采用了「挖孔屏」设计。不过由于后者改进了打孔技术，其比Galaxy S10的开孔孔径要更小一些，同时上下额头宽度也控制的非常理想。

屏幕的曲率上，Galaxy Note10+ 5G要比vivo NEX 3以及华为Mate30 Pro来的小一些。两种不同的曲率处理，对于屏幕显示的侧重点其实有着比较明显的差异。简单来讲，小曲率对于实际可视面积的保留更好，而大曲率的沉浸式体验更好。

规格参数方面，Galaxy Note10+ 5G为6.8英寸，QHD+（3040×1440）分辨率，延续了Galaxy S10系列的Dynamic AMOLED屏幕。作为三星自家的旗舰产品，屏幕素质没啥可说的，属于行业顶级水准。

解锁方式上，Galaxy Note10系列也依旧采用了和Galaxy S10系列一样的超声波屏幕指纹，不过这次三星在技术上做了改进，就我们的实际体验来看，Galaxy Note10+ 5G的解锁速度已经非常接近于目前行业最新的光电指纹方案。

值得一提的是，虽然这次Galaxy Note10+ 5G同样采用了双扬声器，不过在处理方式上做了一些改变。为了保证上方扬声器的声音效果，除了屏幕上方比较狭小的出音口，其顶部也单独做了一个开孔。就实际体验来看，即便你用手遮挡了上方的这个开孔，声音大小也并不会有大幅减弱，整体表现还是比较令人满意的。

多种后盖配色可选，NSA组网

Galaxy Note10+ 5G国行版一共提供了三种不同的配色可选，除了我们手里拿到的这台麦昆黑版本，还有密斯白以及莫奈彩配色。观感上，麦昆黑版本看起来更有质感，比较适合商务人群，密斯白则更纯净一些。

比较特别的是莫奈彩版本，根据此前三星官方放出的效果图来看，莫奈彩版本的渐变色相对来讲比较淡雅。不过实际上手之后你会发现，想要获得这种效果其实并不容易，对于光线角度的要求比较高，大多数时候看起来会比较浓艳。

Galaxy Note10+ 5G还有一个很有意思的小细节不知道大家注意到没有，和目前市面上大多数5G手机有所不同，三星并没有在它的后盖上特意加入5G标志。这也多多少少可以反映出各家厂商在产品营销策略上的差异，虽然加不加5G标志对于实际体验不会带来任何影响，但感觉上其实是不一样的。

延续了以往的硬件策略，Galaxy Note10系列依旧根据地区的不同，提供骁龙855以及三星自家Exynos 9825两种不同的平台可选，其中国行版为骁龙855平台。讲到这里多说两句，此前在媒体沟通会上，三星也并不避讳的提到，国行版之所以会选择高通平台，主要是考虑到国内用户的认可度更高。

至于此次为什么没有搭载全新的高通骁龙855 Plus平台，有一种说法是，为了让两个版本（骁龙和猎户座）的产品在性能表现方面尽可能保持在同一个水准。当然，官方并没有给出一个明确的回复，不过这个说法还是有一定道理的。

5G网络支持方面，和大多数手机厂商一样（华为除外），它也采用了「骁龙855 SoC+骁龙X50 Modem」的解决方案，为NSA非独立组网，实际网速测试表现和我们之前测过的几款5G手机处于同一水准。

纵向排列的后置四摄，规格参数略有调整

自拍方面，Galaxy Note10+ 5G的前置摄像头为1000万像素，和Galaxy S10保持一致。有一点稍稍不同的是，由于开孔孔径变小了，这次三星将它的前置摄像头光圈由f/1.9改为了f/2.2，其它诸如人脸解锁、AI美颜自拍等功能它也都支持。

对比Galaxy S10系列，它的后置相机比较明显的变化是，其由之前的横向排列改为了目前行业比较流行的纵向排列方式，从上到下依次为超广角镜头、主摄以及长焦镜头，新增的ToF镜头位于主摄右侧。

硬件规格二者基本保持一致。它的后置三摄分别为1200万像素的主摄像头（f/1.5~f/2.4可变光圈）、1600万像素的超广角镜头（f/2.2光圈）以及支持2倍光学变焦的1200万像素长焦镜头（f/2.1光圈）。

以下为实拍样张，未经任何后期处理，一起来欣赏下。

▲2倍变焦

▲超广角

实时虚化

▲实时虚化

功能丰富的S Pen，进一步提升的续航能力

触控笔是Galaxy Note系列和S系列之间区别最为明显的地方，也是一直以来三星都在坚持的一个重要配备。对于这一代S Pen，官方给出的描述是「三星Galaxy Note系列迄今为止功能最强S Pen」。

除了提升续航表现，这次三星为Galxy Note10+ 5G的触控笔带来了很多新的功能应用，其中比较酷的是隔空操作。利用它，你不需要触碰到屏幕，就可以完成解锁、遥控相机、翻页等多种操作。

不过就我们这几天的使用体验来看，虽然以上提到的这些功能很酷，但实际上用到的时候并不多。相对来讲，它更容易被人记起来的使用场景，还是作为书写工具。

以息屏书写为例，当你从机身取下S Pen之后，不需要进行解锁操作，手机会自动进入息屏书写界面，你可以非常方便地进行记录。除了和手机之间的功能交互上比较出色，它的延迟很低，笔尖的回弹力也做的非常棒，整体书写体验要比绝大多数同样配备触控笔的设备来的更加出色。

S Pen之外，Galaxy Note10+ 5G在产品续航以及充电方面所做出的改变也是显而易见的。

Galaxy Note 7事件之后，三星在手机充电功率这件事情上表现的非常谨慎，一直没有做比较激进的尝试，不过这次三星在将其电池容量提升至4300mAh的同时，也带来了45W有线快充以及15W无线充电。

有一点需要提醒的是，虽然Galaxy Note10+ 5G支持45W快充，但其标配的电源适配器并非45W，而是和Galaxy Note10一样的25W充电头，想要体验到45W快充，需要额外购买。三星官方商城上架了45W充电头，价格为299元，不过目前显示缺货状态。

我们在之前几篇5G手机相关的文章中也多次提到过，相对4G手机，由于5G手机内部需要增加更多电子元器件，整体功耗水平更高，这也是为什么近来上市的5G手机都在强调大电池的主要原因。

至于Galaxy Note10+ 5G的实际续航表现，满电状态支持一天的正常使用没啥问题。不过，由于目前5G网络连接并不稳定，所以也很难说清楚这样的表现是在4G网络还是5G网络环境下获得的。

5G手机里难得的出色手感

在判断一款手机是否足够出色的时候，我们总会将关注点放在SoC、屏幕、相机等硬件的规格参数上，但实际上，握持感对于你使用体验所带来的影响，并不比以上我们提到的这些方面低很多，尤其是在如今手机使用时间普遍较长的时代，这一点就显得更加重要了。

重量和厚度是影响手机握持感主要的两个因素。从去年开始，市面上不少手机产品的重量就已经「突破」了200g，而5G手机由于需要加入更多的电子元器件以及更大的电池，想要进重量降下来其实是一件非常困难的事情。

但Galaxy Note10+ 5G是一个例外。作为一台屏幕尺寸达到6.8英寸的大屏5G手机，它的重量「只有」198g，同时厚度也控制在了7.9mm，作为对比，6.5英寸屏幕的iPhone 11 Pro Max的重量为226g，厚度为8.1mm。

在机身重量以及厚度的表现上，Galaxy Note10+ 5G不只是5G手机中的「轻量级」选手，即便是放到4G手机里，也依旧处于一个非常靠前的位置，加之其体积较大，分摊到手上的重量也更均匀一些，握起来其实是比较轻松的。

一款表现全面且易用的5G旗舰

作为一款来自于三星的5G旗舰手机，Galaxy Note10+ 5G在硬件配置上依旧属于行业顶级水平，与此同时，在加入了大电池和40W快充之后，之前可能算是短板的地方也得到了进一步补齐。

其它方面，功能更丰富的S Pen以及非常出色的重量以及厚度控制，也都是它的加分项。唯一有些可惜的是，为了更好地利用机身内部有限的空间，之前三星一直坚持的3.5mm耳机接口到了Galaxy Note10+ 5G这里不再被保留。

综合来讲，从外观设计到硬件配置，Galaxy Note10+ 5G整体表现的都比较均衡，是一部易用性很好的5G手机产品。当然，7999元的价格其实并不算低，是否值得入手，可能还是要取决于你对5G的期待值是否足够高。

如果只是想要尝鲜，目前市面上有不少价格相对更低一些的5G手机可选，但如果你的预算足够，同时对5G手机有着一定要求，那么「完成度」更高的Galaxy Note10+ 5G，是一个不错的选择。