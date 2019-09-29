【IT之家开箱】华硕adolbook14笔记本图赏：这颜值，“斩女”没商量

IT之家9月29日消息 9月25日，华硕全新子品牌笔记本电脑adol推出了adolbook14，这款笔记本号称全球首款金属渐变笔记本，主打颜值和长续航。目前这款笔记本已经抵达IT之家编辑部，小编现在为大家送上开箱图赏。

adolbook14采用金属机身的设计，机身表面为细腻的磨砂质感，外壳为纳米级水性环保涂料，最吸引人的还是其通体粉嫩的配色，官方称为“梦境粉”，之所以较“梦境粉”，小编推测是因为其表面有一种温柔的渐变色处理，看起来梦幻灵动，妥妥的一款“斩女神器”了。

adolbook14厚度约16.5mm，重量约1.3Kg，整机十分轻薄，适合外出携带，移动办公、追剧等也会很方便。

adolbook14拥有一块14寸1080P全高清屏幕，采用4.1mm窄边框设计，屏占比约87.4%，配备72Wh大电池，可播放本地1080P视频约20小时。

性能方面，adolbook14搭载了英特尔酷睿i5处理器，8GB DDR4内存，使用了256GB SSD与16GB英特尔傲腾H10固态硬盘，支持PCIe 3.0×2速率。

接口方面，这款笔记本则拥有耳麦接口、SD读卡器、USB Type-A 2.0接口、HDMI视频输出接口、USB Type-A 3.1 Gen1接口以及USB Type-C 3.1 Gen1接口，满足全场景设备外接需求。

a豆adolbook14于目前已经在京东正式开售，首发价格4999元，白条6期免息，晒单返100元E卡。

购买adolbook14：点此前往

