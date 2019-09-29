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国家广电总局发布AVS2 4K超高清编码器和专业卫星综合接收解码器行业标准

2019-9-29 22:44:09来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

据官方消息，2019年9月，国家广播电视总局批准发布了GY/T 323-2019《AVS2 4K超高清编码器技术要求和测量方法》、GY/T 324-2019《AVS2 4K超高清专业卫星综合接收解码器技术要求和测量方法》两项行业标准，自发布之日起实施。

GY/T 323-2019《AVS2 4K超高清编码器技术要求和测量方法》规定了视频编码采用GY/T 299.1—2016（简称AVS2）的4K超高清编码器的主要技术要求和测量方法。该标准适用于广播电视专业用SDI接入的AVS2 4K超高清实时编码器的开发、生产、应用、测试和运行维护。

该标准规定了AVS2 4K超高清实时编码器编码后的码流视频格式要求：

音频编码要求：

该标准起草单位：

国家广播电视总局广播电视规划院、中央广播电视总台、国家广播电视总局广播电视科学研究院、国家广播电视总局监管中心、中央数字电视传媒有限公司、中关村视听产业技术创新联盟、广东广播电视台、上海交通大学、北京牡丹视源电子有限责任公司、深圳龙岗智能视听研究院、广州柯维新数码科技有限公司、上海国茂数字技术有限公司、北京数码视讯科技股份有限公司、杭州当虹科技股份有限公司、北京加维通讯电子技术有限公司、北京流金岁月文化传播股份有限公司、深圳市海思半导体有限公司、上海兆芯集成电路有限公司。

GY/T 324-2019《AVS2 4K超高清专业卫星综合接收解码器技术要求和测量方法》规定了视频解码采用GY/T 299.1—2016的4K超高清专业卫星综合接收解码器的技术要求和测量方法。该标准适用于AVS2 4K超高清专业卫星综合接收解码器的开发、测试、生产、使用和维护。

该标准起草单位：

国家广播电视总局广播电视规划院、中央广播电视总台、国家广播电视总局广播电视科学研究院、国家广播电视总局监管中心、中央数字电视传媒有限公司、中关村视听产业技术创新联盟、广东广播电视台、上海交通大学、北京牡丹视源电子有限责任公司、广州柯维新数码科技有限公司、北京数码视讯科技股份有限公司、上海国茂数字技术有限公司、北京加维通讯电子技术有限公司、北京流金岁月文化传播股份有限公司、深圳市海思半导体有限公司、杭州当虹科技股份有限公司、深圳龙岗智能视听研究院、上海兆芯集成电路有限公司。

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关键词：广播电视4K

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