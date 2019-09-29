博世CEO：预计2025年前汽车产量不会有任何增长

9月29日讯 全球最大的汽车零部件供应商博世公司首席执行官Volkmar Denner表示，汽车行业必须做好多年停滞的准备。

Denner表示，“我们很谨慎，我们预计2025年前汽车产量不会有任何增长。”他预计今年汽车产量将减少5%。“我们几乎可以在所有市场看到疲软。”

他指出了全球贸易冲突带来的不安全感、汽车行业的重大转变以及消费者推迟购车等问题。

Denner称，不清楚博世今年将裁员多少，拒绝就外界臆测博世计划裁员1000人置评。