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博世CEO：预计2025年前汽车产量不会有任何增长

2019-9-29 23:13:42来源：新浪科技作者：-责编：远洋评论：

9月29日讯 全球最大的汽车零部件供应商博世公司首席执行官Volkmar Denner表示，汽车行业必须做好多年停滞的准备。

Denner表示，“我们很谨慎，我们预计2025年前汽车产量不会有任何增长。”他预计今年汽车产量将减少5%。“我们几乎可以在所有市场看到疲软。”

他指出了全球贸易冲突带来的不安全感、汽车行业的重大转变以及消费者推迟购车等问题。

Denner称，不清楚博世今年将裁员多少，拒绝就外界臆测博世计划裁员1000人置评。

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关键词：汽车

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