谷歌互联网加密协议遭反垄断审查：是否独占数据

9月30日消息，据外媒报道，谷歌计划从10月份开始使用新的互联网协议，此举日前引起美国国会反垄断调查人员的担忧，他们担心这可能会给谷歌带来不公平的竞争优势。调查人员想知道，谷歌是否会将通过新协议收集的任何数据用于商业目的。

美国众议院司法委员会的调查人员曾在9月13日向谷歌致函，询问该公司是否“决定采纳”新互联网协议的信息。这项协议名为DNS over TLS，旨在通过加密流量来提高互联网隐私和安全性，阻止黑客欺骗网站。谷歌计划下个月开始在其Chrome浏览器用户中对其进行测试。

随着消费者开始了解公司从他们身上收集了多少数据，隐私安全成为近期的头等大事。Facebook仍在处理剑桥分析公司滥用数据丑闻，该公司在未经用户许可的情况下获得了8700万人的数据。

但新的协议标准可能会改变互联网竞争格局，有线和无线公司将被切断许多用户宝贵的数据。公司担心，这将使谷歌在用户数据获取方面占据不公平的优势。

美国众议院司法委员会负责人正在对谷歌、苹果、亚马逊和Facebook进行反垄断调查，包括调查在线市场的竞争情况，以及大型科技公司是否存在“反竞争行为”。

众议院进行调查之际，科技巨头也面临着来自政府监管机构的大量审查，这些监管机构针对科技公司潜在的反竞争、隐私侵犯和数据滥用行为进行了调查。谷歌没有立即回复置评请求。