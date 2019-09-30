东芝存储高管：中国内存厂商等新来者在二三年内赶上不容易

9月30日消息，据国外媒体报道，全球第二大NAND闪存芯片制造商东芝存储高管认为，中国内存厂商在二三年内赶上不容易，市场供应过剩的局面已经终结，此前的供应过剩已将利润率挤压至10年来的最低水平。

东芝存储技术执行官柳茂知在深圳举行的2019年度中国闪存市场峰会上接受采访时表示：“对于新来者来说，在最近两三年内迎头赶上并不容易。”

该公司预计，NAND市场供应过剩将会缓解，目前该市场的规模是4060亿美元。

▲东芝存储技术执行官柳茂知（右）

但长江存储在NAND项目上投资了240亿美元，该项目预计将于2019年底投产。去年有报道称，全球最大的闪存买家苹果对长江存储进行过调研，评估其作为潜在供应商的情况。

“我不知道四五年后会发生什么，”柳茂知说。“中国企业日后将在全球市场上拥有优势。但东芝存储也将进行投资，以确保我们能够长期参与竞争。”

今年6月，东芝存储以180亿美元的价格出售给美国私募股权公司贝恩资本(Bain Capital)牵头的财团。公司认为市场将在今年年底前有所改善，并预计复苏将持续至2020年。

“价格下跌将停止，”营销总经理高桥俊和(Toshikazu Takahashi)表示。“从今年第四季度到明年，市场将更加平衡。”

这主要在于中国市场是全球增长最快的存储芯片市场。高桥俊和还表示，包括下一代5G设备和数据中心服务器所用芯片的需求不断增长，以及个人电脑从硬盘驱动器向闪存固态硬盘转变都会产生积极影响。

与此同时，中国企业已凭借自身实力成为NAND供应商。伯恩斯坦研究公司(Bernstein Research)分析师马克·李(Mark Li)表示:“中国确实有推动其存储芯片行业发展的雄心，中国市场最大的竞争对手是长江存储。”“在我们看来，其是唯一一家……拥有良好知识产权历史，最有可能产生影响的公司。但要迎头赶上还有很长的路要走。”

东芝并不是唯一一家认为市场即将反弹的公司。包括西部数据、美光科技等诸多公司都对前景表示乐观。

东芝存储将从10月1日起更名为铠侠，届时其母公司东芝将完成剥离。