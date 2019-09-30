央视4K超高清直播信号首进院线，全国70家影院同步直播新中国70周年盛典

IT之家9月30日消息 据央视新闻消息，由中央广播电视总台“央视频”出品、我国首部进入电影院线的“直播大片”《此时此刻——共庆新中国70华诞》将于“十一”国庆节在全国70家影院同步播出。这是我国历史上首次将4K超高清信号通过卫星传输引入院线。

“十一”当天，全国十余个省份的观众将有机会在影厅中，通过中央广播电视总台回传的4K超高清信号，感受新中国成立70周年庆祝大会、盛大阅兵和群众游行的场面。

据悉，中央广播电视总台提前半年派出直播团队进行实地踏勘、机位预演和全要素演练，首次实现全流程、全要素4K超高清和5.1环绕立体声直播。

全国70家影院名单：

1.北京沃美世聚广源文化有限公司

2.北京世纪东都国际电影城

3.北京沃美影城管理有限公司

4.北京万达国际电影院石景山店

5.北京万达国际电影城有限公司槐房店

6.北京万达国际电影城有限公司丰台店

7.华谊兄弟北京影院大红门店

8.北京星博正华影院发展有限公司

9.北京环球思特文化传播有限公司

10.北京首都电影院（昌平店）

11.幸福蓝海国际影城北京房山店

12.北京市顺义区ACE影城后沙店

13.北京怀柔区汇影鑫环球国际影城（北京汇影鑫酒店管理有限公司）

14.北京耀莱成龙国际影城慈云寺店

15.北京市海淀剧院

16.北京顺义隆华影城

17.成都太平洋影城王府井店（成都王府井影业有限公司）

18.四川省电影公司太平洋电影城

19.瑞金市星洲国际影城

20.赣州中影国际影城

21.广州市华影星美影城有限公司

22.广州市工人文化宫

23.广州市金逸国际电影城有限公司

24.广州市平安大戏院

25.广州市市桥文化中心

26.广州市永汉电影院

27.广州市金逸国际电影城有限公司白云区太阳城分公司

28.广东省广州飞扬正佳影城

29.广东省广州万达国际电影城

30.广州市金逸国际电影城有限公司荔湾区康王分公司（金逸电影城广州康王和业店）

31.广州华影梅花园影城

32.广东省广州星汇电影城

33.广东珠江电影院线有限公司天娱广场电影城

34.广东省广州市喜洋时代（东圃）影城

35.广州华影万晟影城

36.西藏拉萨电影院

37.西藏拉萨乐百隆国际电影城

38.福安市东方康宁购物广场有限公司

39.宁德横店电影城

40.上海浦东新区大地影院宝龙广场店

41.上海颛桥万达电影城有限公司都市路分公司

42.上海松江万达电影城有限公司

43.上海万达电影城江桥店

44.上海宝山万达影城

45.上海宝杨万达电影城有限公司

46.上海城钲影院有限公司

47.上海市闵行区珠影沪亚国际影城永德店

48.上海市博纳锦鸿影业（上海）有限公司

49.上海市静安区海上明珠影城有限公司

50.上海月星环球港海上国际影城

51.上海市海上明珠国际影城联洋店

52.上海市松江区星轶IMAX国际影城

53.上海杨浦区大光明丽星汇影城

54.上海鸿纳国际影城

55.上海市上海太平洋电影城

56.深圳保利影城

57.深圳市海岸影城

58.深圳中影国际影城（欢乐海岸店）

59.深圳华谊兄弟影院

60.深圳金逸电影城

61.新疆乌鲁木齐市人民剧场

62.新疆乌鲁木齐美亚巨幕影城

63.湖北省武汉市江苏蓝海——武汉雄楚影城

64.湖北省武汉市嘉裕国际影城

65.西安奥斯卡金辉国际影城

66.西安奥斯卡华阳国际影城有限公司

67.西宁万达电影城有限公司

68.青海省西宁市银河欢乐影城

69.陕西省延安市耀莱成龙国际影城金延安店

70.陕西省子长县威尼斯国际影城