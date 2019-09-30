一加7T为何不支持无线充电？刘作虎：正测试30W无线充电

IT之家9月30日消息 一加7T手机已经在海外正式发布，搭载高通骁龙855 Plus处理器，采用6.55英寸AMOLED显示屏，售价599美元（约合人民币4270元）。目前一加7T在国内的发布时间尚未公布。不过这款手机的具体信息大家也已经了解，如果你关注这款手机，可能会对一个问题感到不解，作为一款旗舰机型，为何一加7T不支持无线充电呢？

在一加7T海外发布会后的采访交流环节，有国外媒体就此问题询问了一加创始人兼CEO刘作虎，刘作虎表示，一加其实正在考虑加入无线充电功能，不过一加一直以来追求的是“不将就”的理念，因此在无线充电方面，一加希望能够做到和目前的Warp Charging快充技术一样的充电速度，为了达到这一目标，一加目前仍然在测试30W的无线充电，当前遇到一些发热的问题尚未解决。

IT之家了解到，一加7T采用3800mAh电池，支持30W快速充电，官方称充电半小时可以达到70%的电量，倘若未来一加能够在无线充电方面达到这样的标准，那么对于消费者而言将是非常方便的。

其他方面，一加7T采用6.55英寸，分辨率为2400×1080的AMOLED显示屏，具有90Hz刷新率、峰值亮度为1000尼特和HDR10 +，采用屏下指纹。硬件方面，搭载高通骁龙855 Plus处理器，8GB内存和128GB/256GB存储空间（UFS 3.0）。

相机方面，采用后置三摄，主摄为索尼IMX586传感器，4800万像素；具有1600万超广角摄像头（117度）和1200万长焦摄像头；支持2.5cm微距拍摄，720p的960fps慢动作模式等，前置摄像头为1600万像素。此外，一加7T将运行安卓10系统。