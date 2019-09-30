为方便"环保少女"在美加演讲，施瓦辛格借她特斯拉Model 3

9月30日消息，据外媒报道，美国加州前州长阿诺德·施瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)的发言人证实，这位好莱坞动作影星将自己的特斯拉Model 3借给了瑞典"环保少女"格雷塔·图恩伯格(Greta Thunberg)。图恩伯格计划参加在美国和加拿大举行的几场有关气候变化的关键抗议活动。

图：美国加州前州长、好莱坞影星阿诺德·施瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)与瑞典“环保少女”格雷塔·图恩伯格(Greta Thunberg)合影

发言人表示，施瓦辛格曾承诺，如果图恩伯格需要任何帮助，可以给他打电话。当图恩伯格表示需要交通工具时，施瓦辛格自愿提供了帮助，以便前者可以在美国和加拿大乘坐电动汽车进行旅行。施瓦辛格拥有全电动悍马越野车和Model 3，显然后者更适合图恩伯格的需要。

施瓦辛格与图恩伯格是偶然结识的，但他们都是气候变化领域的代表人物。两人曾于今年早些时候在维也纳见过面，当时施瓦辛格表示，这位年轻的活动家让他有些“着迷”，她大胆而朴实地呼吁采取气候行动的方式，使她成为环保领域的一支强大力量。

就在上周，图恩伯格在联合国发表了演讲，强调人类对地球所造成的损害以及气候变化对子孙后代的影响，并呼吁世界各国领导人为应对气候危机采取行动。