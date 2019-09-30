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食品加工过程浪费太大，日企想用AI技术减少一点

2019-9-30 9:07:39来源：网易科技作者：辰辰责编：嗜橙评论：

9月30日消息，据国外媒体报道，日本企业正利用人工智能和大数据减少食品生产环节的浪费问题。

根据一项将于10月1日生效的法律，日本地方政府将制定减少食品浪费的行动计划，寻求企业部门的合作。日冷食品(Nichirei Foods)和卡乐比(Calbee)等公司已经抢占了先机。

日冷食品本财年开发了一套人工智能系统，用于检测鸡肉中难以去除的骨头。旧系统使用的X射线有时会给出假阳性结果，导致肉被白白扔掉。该公司希望在三年内将鸡肉加工过程中的食品浪费减少80%。

日本农业部表示，2016财年日本浪费的643万吨食品中，55%是企业浪费的。仅食品生产商就占了近40%，大大超过了零售商和餐馆。

从10月份开始，卡乐比将大部分薯片的保质期从4个月延长至6个月。该公司还将开始在产品上印上“最佳”月份，而不是具体的过期日期，以减少质量控制所需的人手。

豆腐生产商相模谷食品(Sagamiya Foods)正利用日本气象协会的数据来预测受温度影响的产品销量。该公司表示，减少过剩产能将使每年成本减少约9.25万美元。

而山崎面包(Yamazaki Baking)正在用无法销售的畸形水果制成奶油和果酱，生产更多的糕点。

日本政府希望在2016财年至2030财年期间，将现有的与商业相关的食品浪费程度减少20%以上。预计将有更多公司利用技术提高生产效率。

储存、运输和销毁未售出的食品也增加了社会成本。考虑到日本的粮食产量还不到中国粮食产量的40%，控制食品浪费也是一个迫切需要关注的问题。

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关键词：AI加工

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