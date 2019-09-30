马斯克：没想到造星际飞船这么便宜，原以为要百亿美元

据外媒报道，在美国太空探索技术公司SpaceX首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）殖民火星的庞大计划中，飞船和运载火箭绝对是重中之重，研发和制造成本堪称天文数字。然而日前接受采访时，马斯克却称相关硬件的研发和制造成本比他预想的要便宜数十亿美元。

马斯克曾在两年前表示，研发和制造太空旅行所需硬件将花费20亿至100亿美元资金。但美国当地时间周六，在SpaceX位于德克萨斯州博卡奇卡的设施接受CNN采访时，马斯克现在认为相关成本将在这个预测范围的低端，“可能更接近20或30亿美元，而不是100亿美元”。当天，马斯克也在那里公布了星际飞船原型。

在长达一个小时的新闻发布会上，马斯克还说首批太空乘客可能在一年内搭乘星际飞船进入太空轨道。在不久的将来，SpaceX计划对其星际飞船原型进行大约20千米高空的短途试飞，并在六个月内尝试将无人驾驶的飞船原型送入地球轨道，这一壮举需要飞船时速超过2.57万公里。

星际飞船将搭乘超重运载火箭(Super Heavy)进入太空，后者是一种巨大的火箭助推器，当飞船在地球轨道上驻留准备前往火星的旅程中，它也会提供燃料来为飞船加油。马斯克表示，预计星际飞船和运载火箭都将可重复使用，这是该计划在财务上唯一可行的方案。

马斯克说：“在几乎所有的交通运输方式中，无论是飞机、汽车、马车还是自行车，它们都是可重复使用的。如果汽车只能使用一次，那么可能很少人能开得起车。因此，必要的关键突破是推出快速可重复使用的轨道火箭，这是太空领域的圣杯。”

多年来，马斯克始终公开谈论他对能够前往其他行星的宇宙飞船的愿景，蓝图也经过了重大修改。分析人士和批评人士质疑SpaceX能否为这样的庞大项目提供足够资金，有些人甚至认为，即使是马斯克早些时候估计的100亿美元，也可能远低于实际需要的支出。

今年1月份，SpaceX为了省钱裁减了大约10%的员工，并指出像星际飞船这样的项目“足以让其他公司破产”。以相对较少的预算建造星际飞船始终是马斯克愿景的核心。他在2016年就火星项目进行演讲时表示，将人类送往其他世界探索的最大障碍不是技术，而是财务限制。

马斯克声称，SpaceX的任务是制造可以将火星旅行价格从目前估计的100亿美元降至人均20万美元左右。他说，选择用老式不锈钢而不是现代碳纤维材料建造星际飞船，这是他在1月份宣布的最新决定，这是使星际飞船造价更便宜、更耐用的关键。马斯克甚至自夸说：“这可能是我做过的最好设计决定。”