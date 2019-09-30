腾讯架构调整一周年：道阻且长，仍待变化

2018年9月29日晚，一则关于腾讯架构调整的短讯忽然传出，随后很快又消失不见。次日清晨，许多互联网员工还未睡醒之时，腾讯官方发布公告，宣布战略升级，调整架构。

彼时，这家诞生于深圳的互联网巨头即将迎来20周岁生日，而在此之前，它刚刚经受一轮“没有梦想”的质疑。自媒体潘乱指出，“这家快20岁的公司正在变得功利和短视，他的强项不再是产品业务，而是投资财技。”由此，外界生出诸多讨论，也引起腾讯方面的重视。

当一家企业一款产品覆盖的用户足够庞大，其一举一动都可能受到巨大关注。因为它的变化，不仅仅是其自身的变化。2018年9月30日，腾讯宣布“扎根消费互联网，拥抱产业互联网”，其影响更不局限于腾讯自身的业务。以此为界，之后“产业互联网”与“B端业务”被更多人更多企业频繁提起，一个互联网发展的新时代似乎正要来临。

马化腾断言“互联网的下半场属于产业互联网”，而“此次主动革新是腾讯迈向下一个20年的新起点。”他表示，“上半场腾讯通过连接为用户提供优质的服务，下半场我们将在此基础上，助力产业与消费者形成更具开放性的新型连接生态。”

腾讯没有梦想吗？看起来，它希望是有的。不过这梦想能走多远，还需要时间检验。梳理过去一年腾讯各业务上的变化和现状，可以看到，战略升级的腾讯，未来还需要更多变化，以适应新征程。

社交稳定扩张，短视频还需努力

社交是腾讯的根基，也是最可以放心的业务。在今年第二季度，微信及WeChat的合并月活跃账户数达11.33亿，同比增长7%。QQ的智能终端月活跃账户数为7.07亿，相比去年同期微降0.3%。QQ月活跃账户总数为8.08亿，同比增长0.6%。总的来看，通信与社交方面，腾讯还没有对手。

不过整个社交市场的新动向值得注意。虽然腾讯地位稳固，但不断有新人入局。

最近阿里巴巴重启“来往”，推出社交产品“Real如我”，试图切入校园社交市场。早先时候，京东数科测试社交产品“梨喔喔”、字节跳动投资Summer，也都瞄准这一方向。此外，字节跳动方面还推出飞聊、多闪，搜狐推出狐友，一众创业公司前仆后继，以兴趣社交、声音社交等为卖点，也在持续推出新的产品。这些新入局者，多多少少都会引起社交市场的一些变化。

或许更值得注意的是，一些垂直领域的产品正完善社交功能，从传统的社交应用之中，截走用户。比较明显的例子，有聚焦职场社交的脉脉，和具有社交属性的健身应用keep。前者的“职言”板块吸引到越来越多的互联网从业者，而随着健身人群的增长，keep的用户数据也获得稳定的增长。在QuestMoblie的2019上半年大报告中，keep成为移动互联网增长黑马案例，其日活跃用户数在第二季度从300万增长到444.5万。

对腾讯来说，短期内某个新的社交产品不足以构成威胁，不过长远来看，社交应用的新形势必然也会对它造成影响。尤其对新崛起的Z世代群体而言，他们追求新异，微信和QQ不能完全覆盖其需求。据QuestMoblie的《Z世代洞察报告》，在2018年10月，微信用户中Z世代占比33.3%，QQ用户中Z世代占比37.5%，而一些新兴应用中，Z世代占比可达到70%以上。

数字内容业务方面，今年第二季度，受视频及音乐服务订购数增加带动，腾讯收费增值服务订购账户数同比增长10%至1.689亿。其中，由于与战略合作伙伴推出联合会员优惠，以及自制国漫系列《斗罗大陆》（第二季）受到欢迎，腾讯视频订购账户数同比增长30%至9690万。

不过对比第一季度的表现，腾讯视频订购账户增速减缓。另据易观千帆数据，目前腾讯视频月活跃用户数约4.9亿，不及爱奇艺的约5.7亿。

在音乐市场方面，腾讯一家独大，无论网易还是阿里巴巴，都被甩在身后。目前最新形势，是对手抱团联联合作战。9月6日，阿里巴巴宣布领投网易云音乐新一轮7亿美元融资。在此之前，百 度也曾投资网易云音乐。也就是说，未来音乐市场基本是两股势力对垒。

腾讯音乐具备版权上的绝对优势，网易云音乐方面有联盟资源支持，市场格局有可能发生变化。

短视频仍然值得关注。腾讯COO任宇昕最近明确表示，腾讯一定要进入短视频领域，微视产品还是要做，“且要放到公司内部，全力做好”。虽然他也提到，没有把微视看作是决定短视频领域成败的“重要战略（产品）”，但微视上的疲弱表现，绝不是腾讯想看到的。

此前短视频行业强势发展，成为新的用户时间杀手。其中抖音表现突出，不少用户“一刷就停不下来”。而这助推了字节跳动的成长，还引发了“头腾大战”。

2018年5月，张一鸣在朋友圈发文庆祝抖音国际版Tik tok取得“small success”，并留言称“微信的借口封杀，微视的抄袭搬运，挡不住抖音的步伐”。马化腾随即回复“可以理解为诽谤”。之后双方相互起诉。

2018年6月1日，腾讯宣布向北京市海淀区人民法院提起诉讼，称“今日头条”及“抖音”系列产品的实际运营者构成商业诋毁及不正当竞争，索赔人民币1元并要求其在自有新闻媒体平台全量推送公开道歉。次日，今日头条方面发起两起反诉，理由是涉嫌不正当竞争行为、严重影响公司形象等，合计索赔9000万元，并要求腾讯公开道歉100天。

单纯的社交通讯工具，难以撼动腾讯的根基，不过短视频实实在在影响了社交通讯市场的发展。QuestMobile统计显示，在2018年上半年，用户使用短视频的时间占比大幅增长至8.8%，而即时通讯领域的用户时间占比大幅缩水。在今年上半年，移动互联网巨头系App使用时长占比中，腾讯系缩水3.6个百分点的总用户时长，字节跳动系则增加1.4个百分点。

随着短视频领域竞争加剧，腾讯在这方面还需要做更多努力与尝试。

游戏业务回春，云业务动作频频

2018年对于中国游戏行业来说可谓“灰暗”。在停发版号的267天里，中国6亿玩家度过了一个没有新游的春夏秋，中国游戏企业更是风声鹤唳，被“掐断”财路后度日如年。受此影响，腾讯的游戏业务一度“疲软”，甚至成为评判这一巨头兴衰的关键信号。

从2018年7月份开始，腾讯内部多次召开会议，讨论如何突破业务瓶颈。在2018年年度业绩发布会上，腾讯总裁刘炽平坦言，游戏版号暂停审批，使得公司包括受欢迎的吃鸡游戏在内的游戏无法变现。业内人士曾向新浪科技指出，《刺激战场》无法发挥商业价值，腾讯可能会因此失去超10亿元的流水。

而在辗转腾挪一年多后，吃鸡游戏“借壳过审”上线《和平精英》，终于拿到了版号。

今年9月，据Sensor Tower的最新统计，腾讯旗下“吃鸡类”手游《PUBG Mobile》及《和平精英》在全球App Store和Google Play的总收入突破了10亿美元，可谓一骑绝尘。

腾讯游戏的另一现象级手游《王者荣耀》，在2018年的收入高达130亿元，其中近95%的营收来自中国地区玩家。目前，《王者荣耀》产生的全球总收入已超过50亿美元，稳坐全球最赚钱手游之宝座。

此情形下，腾讯在国内的主要竞争对手网易游戏，形成了差异化打法，更看重海外市场布局。根据App Annie发布的2019年3月中国发行商出海收入榜单，网易排名第三，排位要高于腾讯。

总体来看，腾讯在游戏业务上已经趋稳。在今年第二季度，腾讯网络游戏收入总额同比增长8%至人民币273亿元。这一数据要明显高于国内其他游戏企业。正如刘炽平所言，“公司目前运营的游戏产品，网络效应非常重要，这是公司非常独特的优势，因此并不担心游戏领域出现越来越多的竞争者”。

不过在寄托未来的云业务方面，腾讯显然还有更多事情要做。

在去年的架构调整中，腾讯成立云与智慧产业事业群（CSIG，即Cloud and Smart Industries Group），昭示了向B端业务的转型，这也意味着，腾讯云的权重相应提升。相较竞争对手而言，腾讯进入该领域时间较晚，不过受市场高速发展影响，已在短期内冲到了国内第一梯队。

根据Gartner2018年整体数据，在IaaS（基础架构即服务）和IUS（基础架构公用事业服务）市场，腾讯云的市场份额在全球范围上升到第六位，亚太区上升到第四名。同时，美国市场研究机构Synergy Research Group报告显示，2018年腾讯云在亚太地区增速第一。

但是，面对国内竞争对手阿里云，腾讯云依旧有着较大差距。市场研究机构IDC此前公布了一组数据，目前两者的差距约为4倍，即阿里云占有国内市场四成份额，而腾讯云仅为一成。

回顾腾讯云的发展，可以看到的是，在经历一系列战略升级举措后，其目标更加清晰。过去一年之中，腾讯云动作频频。

在CSIG总裁汤道生看来，云计算的竞争，正在从底层架构向需求端迅速转移，用户需要的是跳过复杂技术架构的解决方案，直接能够解决他们的业务问题。而围绕着这个思路，云计算的竞争手段以及云计算厂商本身，都要做巨大的升级。

他认为，现在的CSIG手握两大“利器”：

一个是积累多年的互联网技术，构建在云上的通讯、AI、安全与大数据等核心能力，结合腾讯丰富的内容资源与业务场景，形成强大的平台资源与服务；另一个是C2B战略，基于微信小程序、支付、扫码等服务终端用户能力，降低了企业连接用户的门槛，打通线上与线下的两个世界，从而提高经营效率。同时，两大“利器”在云端之间形成了互动效应。

目前，国内有超过一半的游戏公司都是腾讯云客户。除此以外，腾讯云在国外市场也有些许起色，相继开通了美东、美西、印度等节点，在全球25个区域，运营了53个可用区。在外界看来，腾讯云有着社交服务体系和游戏领域的重要资源，并在游戏、社交以及视频等领域“抢滩”成功，有可能成为与阿里“开白刃肉搏”的供应商。

在腾讯架构调整满一周年的前一日，腾讯云发布公告，宣告腾讯“变了”。当中总结腾讯云相关业务一年里的动作，密密麻麻达上百项。

革新转型，腾讯还需更多变化

回溯腾讯二十年来的发展，重要战略升级和架构调整有三次。前两次调整，都伴随着公司规模的巨大成长。

根据官方说法，2005年，腾讯升级为BU（Business Unit）事业部制，使其由一家初创公司转向规模化的生态协同，单一的社交产品变成为一站式生活平台；2012年升级为BG（Business Group）事业群制，确保了从PC互联网向移动互联网升级，并通过科技技术“连接一切”，为用户提供优质服务的同时建立起了开放生态。

而去年腾讯第三次战略升级的公告，面向的是未来二十年的互联网发展。马化腾提到两方面要点。首先，“互联网的下半场属于产业互联网，上半场腾讯通过连接为用户提供优质的服务，下半场我们将在此基础上，助力产业与消费者形成更具开放性的新型连接生态”；再者，作为一家以互联网为基础的科技和文化公司，“面向AI以及即将到来的5G时代，腾讯将以技术为驱动引擎，探索社交和内容融合的下一代形态。”

如今一年过去，调整重组的腾讯开始展现新的面貌，而其变革还有待深化。

在去年的架构调整中，腾讯聚焦融合效应，新成立云与智慧产业事业群（CSIG）、平台与内容事业群（PCG）。其中CSIG整合腾讯云、互联网+、智慧零售、教育、医疗、安全和LBS等行业解决方案，推动产业的数字化升级，由汤道生负责。PCG将腾讯体系中与社交平台、流量平台、数字内容、核心技术等高度关联且具有高融合性的板块，进行有机地拆分和重组，在“社交+内容”的融合创新上进行探索，由任宇昕负责。

过去一年，PCG不断进行组织调整，据36氪报道，任宇昕表示，这本质上是在为更好的基础设施建设做思路的调整和统一。“过去一年我们在这方面做了很多积累，但也只是刚刚开始”，“我比较中医思维，希望能够系统性的解决问题，从整个系统来调优”。

而在关乎产业互联网的CSIG方面，据《21世纪经济报道》，汤道生坦言，CSIG目前还很缺人，缺了解行业的架构师，缺好的销售，也缺好的研发人员。他还提到，对CSIG而言，还有很多可以提升的地方，比如内部流程不够完善，内部效率可以进一步提升，腾讯对外的服务生态也亟须加强。

早先，腾讯的优势基本围绕C端业务，然而产业互联网主要面向B端和G端，并非腾讯所长，且这方面的业务比C端业务更重视积累。曾有投资人对新浪科技讯表示，“B端业务就像推土机一样，一步一步往前走”。

一年时间，对腾讯来说还不足够。不过可以看到的是，腾讯比以前更加开放，在助力产业方面，不断推出新的举措。

其中部分内容包括：2018年11月，腾讯推出“云启产业计划”，宣布未来3年，联合合作伙伴，在资本、资源、技术、能力和商机等方面持续加大投入，全力助推产业互联网建设；今年1月，腾讯云推出总价值超过10亿元的“小程序·云开发”资源扶持计划；6月，腾讯首次全面公开整体开源路线图；7月，腾讯云正式发布政务业务品牌“WeCity未来城市”，为数字政务、城市治理等提供解决方案。腾讯云推出物联网开发平台IoT Explorer。腾讯安全宣布将面向产业链合作伙伴全面开放安全中台能力。

今年9月，腾讯云推出物联网边缘计算平台，宣布将开源自主研发的轻量级物联网实时操作系统TencentOS tiny。腾讯云宣布成立“云+创业投资联盟”，为创业者和投融资机构提供无缝对接平台。

在腾讯拥抱产业互联网的发展中，涉及小程序、微信支付、腾讯乘车码、企业微信、腾讯智聆、腾讯觅影、腾讯微校、腾讯车联等诸多工具，应用场景则涉及金融、医疗、文旅、游戏、文创、智能制造、智能终端等诸多方面。

在过去，腾讯由社交起家，借游戏壮大，而现在，它开始展现出新的面貌。不过新路不会一帆风顺。如腾讯云自身总结所言：“产业升级之路，道阻且长”。

在更广阔的新路上，腾讯还需克服新的挑战。