“非洲之王”传音回国上市，加固护城河

2019年9月30日，对传音来说是一个里程碑的时间节点，这一天，传音在科创板敲钟上市。

上午，传音以53元开盘，较发行价35.15元大涨了50.78%，市值超过400亿人民币。

对于中国消费者来说“传音”是陌生的，但对于相距我们8000多公里的非洲消费者来说，传音却是最喜爱的手机品牌。

2006年，竺兆江创业成立传音，避开国内厮杀激烈的手机市场，另辟蹊径进入非洲市场。13年时间，传音逼退了三星，蝉联了非洲大陆手机销量第一宝座，成为名副其实的“非洲之王”，书写了手机行业的一段传奇。

此时的传音，带着传奇、带着梦想，回国上市。

隐形巨头：非洲之王

2019年年初，中国手机市场四大巨头华米OV纷纷放出进军非洲的消息，但有一家企业却很豪气的表示“抱歉，在非洲我们是无敌的”，这家企业就是“传音”。

来自IDC公布的最新数据显示，2018年传音控股手机出货量1.24亿部，在全球市场上占有率达7.04%，全球手机品牌厂商中排名第四。而在非洲传音的市场占有率高达48.71%，排名第一；印度市场占有率达6.72%，排名第四。

▲数据来源：IDC

也就是说在非洲，10个人中至少有4个人在使用传音的手机。要知道，华为消费者业务CEO余承东一直期盼着在中国市场能够实现每2个人中就有一个使用华为手机，而传音在非洲市场即将实现50%的市场占有率。

“在撒哈拉沙漠以南，Tecno品牌早已家喻户晓。”来自媒体的报道这样描述。

传音在其招股书中也提到，在《African Business》2019年6月发布的“最受非洲消费者喜爱的品牌”百强榜上，传音控股下属三个手机品牌TECNO、itel及Infinix分别位列第5、17和26名；在百强榜中，仅有5个中国品牌入选，其中TECNO连续多年位居入选的中国品牌之首，itel位居中国品牌第二名。

2018年传音被Facebook和毕马威评为“中国出海领先品牌50强”之一。凭借在非洲市场远高于其他手机厂商的市场占有率和广泛的品牌影响力，传音在行业内享有“非洲之王”的美誉。

要知道，此前的非洲市场是诺基亚、三星的天下，传音从2006年进入非洲市场，并将非洲作为唯一的生存之地，10年磨一剑，在2017年传音占领了非洲40%的市场份额，逼退了一度在非洲称霸的三星手机，取而代之，成为新的“非洲之王”，成为手机行业的传奇。

而打造这一传奇的就是手机行业的老江湖：竺兆江。

另辟蹊径，非洲蓝海

竺兆江，很少出现在媒体报道中，对于他的报道更多的来自民间传说。竺兆江是个低调的人，很少接受媒体采访，也不愿意主动做个人的包装宣传。

公开资料显示，竺兆江出生于浙江奉化，1992年毕业于南昌航空大学。毕业之后进入了曾经红遍全国“手机中的战斗机”的波导，自此，竺兆江就与手机行业结下了不解之缘。

2006年时任波导销售公司常务副总的竺兆江经常国外出差，开拓海外市场。出差跑了90多个国家的竺兆江看着一个个崛起的国外品牌，特别希望能够有一个大陆品牌也能在国际上瞩目。

正好此时，国内手机生产核准制度取消，市场放开，理论上任何有生产制造能力的厂商都能够生产手机，只要通过检测就能获得合法身份。竺兆江也看准了这个历史时机，2006年竺兆江与志同道合的几位伙伴，创立了传音公司。

但当时国内市场被“洋品牌”占据大部分市场份额，国内品牌鱼龙混杂，华强北水货机、贴牌机层出不穷。有着国内和海外经验的竺兆江将目光投向了海外，并最终锁定了非洲。

“当时，非洲是仅次于大陆、印度的全球人口第三多的市场，人口数达到10亿等级，非洲市场发展又比大陆满，可以将大陆的技术和资源，输入到非洲，推出适合当地市场产品。”竺兆江提到自己当初为何选择非洲市场时回忆道。

2008年6月传音在尼日利亚建立了第一个分支办事处，并最终确立将非洲作为公司的主战场。

不二法则：本地化创新

传音刚刚进入非洲的时候，市场还是诺基亚和三星的天下。不过，由于两大国际品牌未进行本地化适配，传音看准机会，进行本地化创新，迅速占领了市场。

比如深肤色拍照效果，是全球尤其南半球广大深肤色人群的独特且核心的消费需求。传音将这个领域作为践行“本土化技术创新”的重点方向，通过自主研发和技术授权基础上进行的定制化开发，在该领域一系列的核心技术创新上，取得了领先的成果。

据了解，传音所研发的深肤色人像夜间拍照、深肤色智能美颜、深肤色人脸识别、拍照智能场景识别、拍照补光技术均处于国际领先地位，解决了深肤色用户拍照难题。

针对非洲消费者经常手握几家运营商SIM卡，传音推出了4卡4待手机：TECNO 4Runner；针对非洲用户能歌善舞的特性，传音手机将喇叭声音做到最大，成为移动的音箱；对于非洲电网不发达的情况，传音设计了充电半小时就可以通话几十天的手机；还有防油防汗的手机壳等等。

在宣传方面，传音走了一条简单粗暴又直接的方式：将logo涂满几乎所有墙面，而不是投放电视广告。

在渠道建设方面，传音采取了“农村包围城市”的策略，从贫穷落后的乡村做起，一步步进攻非洲城市中心。

公开资料显示，传音的销售网络已覆盖尼日利亚、肯尼亚、坦桑尼亚、埃塞俄比亚、埃及、阿联酋（迪拜）、沙特、印度、巴基斯坦、印度尼西亚、越南、孟加拉国等70多个国家（地区），在售后方面，传音的售后服务品牌Carlcare在全球建有超过2,000个服务网点（含第三方合作网点），为全球用户提供专业高效的售后服务。

当然，除了本地化创新运营，还有就是“低价”的策略。传音主要产品为TECNO、itel和Infinix三大品牌手机，其中，TECNO主打大众智能机、itel则是低端功能机、Infinix为高端智能机三个价位区间。但这三个价位仍然是偏低。

在其销售的1.24亿台手机中，9000多万台功能手机，智能手机仅为3400万台左右。功能机均价为65.95元，智能手机均价为454.38元（来自Bianews的统计）。

正是多因素促成了传音在非洲的成功。

据了解，现在传音已经在上海和深圳建立了自主研发中心，并与尼日利亚和肯尼亚等地的研发团队紧密合作。基于在新兴市场积累的领先优势，传音围绕主营业务积极实施多元化战略布局，还创立了数码配件品牌Oraimo，家用电器品牌Syinix以及售后服务品牌Carlcare等。

在生产方面，传音已在中国、埃塞俄比亚、印度和孟加拉等国家设立柔性生产基地，与海内外多家手机制造服务商建立了稳定的合作关系。

除此之外，传音还基于安卓平台二次开发、深度定制更加适合当地的传音智能终端操作系统HiOS、itelOS、XOS（简称“传音OS”），分别搭载在传音旗下的三大品牌（TECNO、itel和Infinix）的智能手机。

同时，传音与网易等多家国内互联网公司，在音乐、游戏、短视频、内容聚合及其他应用领域进行出海战略合作，积极开发和孵化移动互联网产品。截至目前，已合作开发出包括Boomplay在内的5款月活跃用户超过1000万的应用程序。其中，音乐流媒体播放平台Boomplay月单曲播放量达20亿次，拥有超过4300万激活用户。

不惧华米OV围剿

正是由于传音在非洲市场多年的积累以及在移动互联网服务方面构建的能力，形成了较强的护城河，因此，在华米OV围剿之时，传音仍然豪迈的喊出：抱歉，在非洲我们是无敌的。

在国内市场，智能手机饱和状态下，国产手机厂商纷纷将目光投向了海外。非洲无疑是个未开发的蓝海市场。

据IDC统计以及预测，2018-2022年，以非洲、印度和孟加拉国等为代表的全球主要新兴市场国家（地区）的智能手机出货量的年均复合增速将明显高于全球成熟市场平均增速。非洲、印度和孟加拉国等全球主要新兴市场成为今后多年全球手机销量增长的主要来源。

预计到2022年，非洲、印度、中东、孟加拉国和印度尼西亚为代表的新兴市场智能手机的出货量占比将达到70.38%，成长空间显著。

因此，国产手机厂商华米OV也将市场拓展方向投向了非洲。

2019年1月份，小米宣布正式成立非洲地区的销售部门，同样是价格屠夫的小米进入不免让外界担心传音将受冲击；随后，2019年2月份OPPO也表示鉴于尼日利亚趋于稳定的外汇汇率和众多的年轻人口，决定拓展该国市场。

华为作为通信设备厂商，很早就在非洲开设了办事处。在手机方面，华为也在2017年之后调整了在肯尼亚的业务策略，关注200美元以下的智能手机市场。

华米OV已经身经百战，对于传音来说将面临不小的威胁。对此，Counterpoint大中华研究总监闫占孟则表示，传音经过多年的渠道、物流和服务积累，已经形成了强大的护城河，这是传音的优势。

在路演中，对于如何保持在新兴市场的优势时，竺兆江也表示，经过持续多年的研发投入，传音已形成了高效、协同的研发体系，并具备持续创新能力。

回国上市，加固护城河

此次，传音回国上市，募集资金30亿左右。在招股书中，传音也公布了将募集到的资金用在传音智汇园手机制造基地项目、手机生产基地（重庆）项目、移动互联网系统平台设计项目、上海手机研发中心建设项目、深圳手机及家电研发中心建设项目、市场终端信息化建设项目、补充流动资金等项目上。

闫占孟表示，传音有互联网业务，有IoT产品，想象空间大。“传音有点像非洲的小米，它可以利用上市来进一步做大自己的市场，用钱来拓展硬件和互联网服务，进一步拓展在新兴市场的优势。”闫占孟表示。

对此，竺兆江也提到未来将进一步加大研发投入，积极推进技术创新、产品创新和管理创新，持续保持在新兴市场的领先地位。

据悉，目前传音拥有研发人员1500多人，主要集中在手机产品硬件、软件及移动互联网开发，同时还包括预研、测试、质量、项目等部门的相关研发人员。

近年来，传音年均研发金额逐年上升，过去三年研发投入合计约17亿元人民币。随着传音业务规模的扩大，未来的研发投入将进一步提高。