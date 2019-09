哪些新品有望登场？微软10月2日Surface发布会传闻汇总

美国东部时间10月2日上午10点,微软Surface新品发布会将在纽约举行。

随着Surface Pro 7、Surface Laptop 3和一款代号为「Centaurus」的新产品都各自曝光了不同的配置和设计,这场发布会注定以Surface为主角。微软内部消息人士表示,10月2日举行的硬件发布会将是自2015年以来最大的一场Surface发布会,还真是相当让人期待。

Centaurus

如果这场发布会真的有惊喜,那么我们最期待的应该是传闻已久的双屏Surface「半人马座(Centaurus)」揭开神秘面纱。

市场研究公司IHS Markit宣称,微软的双屏Surface将拥有两块9英寸的显示屏,屏幕宽高比为4:3。微软的双屏Surface设备将使用英特尔最新的10nm处理器,支持LTE或5G连接。据报道,这款代号为Centaurus(半人马座)的设备还将运行Android应用,同时采用微软新的操作系统。

今年早些时候的一次内部会议上,微软展示了这款新设备,当时消息称该设备原型已经达到接近可以发布的进度,但是它与公众见面的时间一直未能确定下来,微软即使会在10月展示双屏Surface,也无法短时间内发货。

Surface Pro 7

Surface Pro 7将搭载英特尔第十代酷睿Comet Lake处理器,并提供i3、i5、i7三种型号可选(Surface Pro 6只提供i5和i7两种型号)。接口方面,微软保留了原来的Surface Connect和USB-A,而Display Port将替换为USB Type-C接口。

机身颜色方面,i3版将会有银色、灰色等多个颜色版本,而顶配版可能只有黑色。

据悉,Surface Pro 7还将首次推出搭载高通骁龙8cx处理器的版本,内置LTE网络模块,支持随时随地连接,带来超长电池续航。

随之更新的新款Surface Pen可能内置可充电电池和充电线圈,另外,新增的U型笔夹上设计了不同的电导率,因此能够充当滚轮使用,而且支持手势操作,允许用户使用手指来切换或者缩放页面。

Surface 7

除了和现款边框相似但新增USB-C的Surface Pro 7,还有全新设计的入门级Surface 7。

法国博客Frandroid泄露了Microsoft Surface 7的某些可能规格,预计该平板电脑的左右边框非常纤细,最有可能采用苹果2018 iPad Pro系列类似的窄边框设计。另一方面,预计顶部和底部边框会更大一些,以容纳摄像头和键盘盖磁性附件。

性能方面,预计Surface 7将采用Snapdragon 8cx,提供始终在线的4G LTE,不再支持USB-A和MiniDisplayPort连接,改为USB-C接口。不用说,如果Surface 7发布,那么它不仅有望成为大约五年来第一款发生重大改变的Surface平板电脑,而且还是自2013年以来第一款获得基于ARM SoC的平板电脑。

Surface Laptop 3

Surface Laptop 3也属于基本确定会发布的新品,它将搭载英特尔第十代酷睿Comet Lake处理器和新增USB Type-C接口。同时还将推出全新15英寸版本,采用和13.5英寸版本相同的3:2屏幕比例;而专为中国市场打造的灰粉金配色也将登陆全球市场。

除此之外,微软还将为企业市场带来全铝合金版(此前Surface Laptop使用Alcantara材质覆盖键盘表面和铝合金背面),甚至还允许更换SSD固态硬盘。

Surface Laptop 3拥有三种新颜色:砂岩黄色,冰川蓝色和罂粟红色。

外媒Windows Latest有不同的预测,他们表示微软Surface Laptop 3可能会选择AMD Ryzen 5 3550H或Ryzen 7 3750H处理器,它们都集成了AMD Radeon RX Vega GPU显卡,能带来更强劲的性能和更流畅的体验。

Surface Go 2

新一代Surface Go的传闻更多基于其配置上,外观的爆料寥寥无几。此前,网上曝光型号为“OEMTX OEMTX Product Name EV1”的设备现身跑分库GeekBench,由于其采用和初代Surface Go相同的命名规则,因此推测其为下一代Surface Go 2。根据GeekBench上的各项信息,Surface Go 2将搭载Intel Core m3处理器和8GB DDR3内存。

搭载Intel Pentium 4415Y的初代Surface Go单核跑分为1895,多核跑分为3874;而搭载Intel m3-8100Y的Surface Go 2单核跑分为3113,多核跑分为5621。由此可见,Surface Go 2在单核性能和多核性能上都将得到大幅的提升。

Surface Buds真无线立体声耳机

去年微软推出了首款Surface品牌无线降噪耳机Surface Headphones,支持13级降噪调节的功能得到了不少用户的青睐,今年很有可能发布一款代号为Morrison的Surface Buds真无线蓝牙耳机挑战苹果AirPods。

以上还不包括现有的Surface产品可能出现的更新,比如Surface Book 3和Surface Studio 3等应该升级的产品,不过目前我们还没有看到太多关于这两款产品的新消息。