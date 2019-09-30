NFL橄榄球赛4K HDR直播失败：问题出自HLG格式

福克斯体育频道（Fox Sports）原计划在9月26日首次直播4K HDR格式的NFL美式橄榄球比赛，但在比赛前一刻取消了HDR直播。

NFL（美国职业橄榄球大联盟）是美国最受欢迎体育赛事，它的视频制作一直是业界顶级水平，NFL Film在更换Amira之前一直是Super16格式的高速胶片电影机拍摄比赛的，Fox Sports采用4K HDR直播比赛是HDR在体育比赛上迈出重要一步。但赛前一刻取消HDR直播反而是泼了一盆冷水，综合目前消息Fox Sports 4K HDR直播失败是因为格式问题，在电视广播里使用的是BBC和NHK制定HLG格式，这是一个诞生较晚的HDR格式，早期HDR电视只支持HDR、Dolby Vision两种格式，HLG信号在这些是电视上是无法观看的。

作为补偿Fox Sports，它在较晚时间推送了4K HDR球赛到Apple TV、Roku设备，然而这些设备不支持4K HDR，流媒体最终看到是一个1080P插值来的4K SDR视频。

Fox Sports的4K HDR失败是一个警告，国内大部分已售4K HDR电视，甚至部分在4K HDR是不支持HLG内容的，恐怕会有不少用户在收看HDR广播电视遇到无法观看的问题。