内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>网络

NFL橄榄球赛4K HDR直播失败：问题出自HLG格式

2019-9-30 10:54:51来源：爱活网作者：Napoleon责编：汐元评论：

福克斯体育频道（Fox Sports）原计划在9月26日首次直播4K HDR格式的NFL美式橄榄球比赛，但在比赛前一刻取消了HDR直播。

NFL（美国职业橄榄球大联盟）是美国最受欢迎体育赛事，它的视频制作一直是业界顶级水平，NFL Film在更换Amira之前一直是Super16格式的高速胶片电影机拍摄比赛的，Fox Sports采用4K HDR直播比赛是HDR在体育比赛上迈出重要一步。但赛前一刻取消HDR直播反而是泼了一盆冷水，综合目前消息Fox Sports 4K HDR直播失败是因为格式问题，在电视广播里使用的是BBC和NHK制定HLG格式，这是一个诞生较晚的HDR格式，早期HDR电视只支持HDR、Dolby Vision两种格式，HLG信号在这些是电视上是无法观看的。

作为补偿Fox Sports，它在较晚时间推送了4K HDR球赛到Apple TV、Roku设备，然而这些设备不支持4K HDR，流媒体最终看到是一个1080P插值来的4K SDR视频。

Fox Sports的4K HDR失败是一个警告，国内大部分已售4K HDR电视，甚至部分在4K HDR是不支持HLG内容的，恐怕会有不少用户在收看HDR广播电视遇到无法观看的问题。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：4KNFL直播

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有