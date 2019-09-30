不想被影棚里乱七八糟的线绊倒，试试Westcott无线摄影灯

还记得前段时间，周杰伦新发的《说好不哭》MV中女主被摄影棚里的线绊倒的镜头吗？也正是因为这个缘由，男女主才有了后面的故事。虽然这是段浪漫（花钱）的爱情故事，但我想现实生活中，也没人喜欢被各种线绊倒，特别是在影棚内，各种电源线都太多，能少一点自然要少点，近日，照明和配件制造商Westcott发布了用于影棚内的电池供电的便携式闪光灯头。

据了解，这款Westcott FJ400在全功率下的回收时间少于一秒，并且可以由与TTL闪光灯系统兼容的无线控制器触发。Westcott FJ400是一种整体式磁头，采用Bowens S安装调节器，由4400mAh锂聚合物电池供电，据称每次充电可提供480次以上的全功率脉冲。当然，也同时提供了电源线以便在电池用完电后可使用。

另外，装置侧面的拨盘可在9级停止范围内以完全或1/10级的增量调节功率，并且闪光持续时间根据输出级别和模式设置在1/1280秒和1/19,000秒之间变化。头部可以脉动以匹配20fps的相机驱动器，并允许与短至1/8000秒的快门速度进行高速同步。在摄影灯侧面配备了大型显示面板，可以让使用者一目了然的看到摄影灯的设置，而20W LED造型灯有助于在按下快门之前预览光的外观。

Westcott还推出了用于相机顶部的FJ-X2m无线控制器，可以与多个相机制造商的多种闪光灯系统兼容，同时，内置了锂电池用来供电，每次充电可触发200,000次，控制器还提供了蓝牙连接，可使用智能手机应用程序对其进行远程调节。至于价格方面，Westcott FJ400基本套件的价格为569.90美元，约合人民币4058元，FJ-X2m控制器的价格为99.9美元，约合人民币711元，两者都将于10月下旬发货。