外观大升级，苹果16英寸MacBook Pro即将登场

虽然秋季发布会已经落幕，但苹果似乎还留了几手给即将到来的2019冬季发布会，除了几乎可以板上钉钉的新iPad Pro外，新款MacBook Pro也成了当下关注度最高的产品，因为相比过去的MacBook Pro系列，新款MBP将会迎来多方面的更新。

关于新款MBP的更新中，呼声最高的莫过于16寸屏幕的加入，如果不出意外，新款苹果MacBook Pro的大尺寸版本将会使用极窄边框设计，让笔记本在保持旧款15寸MBP的体型下塞入16寸的屏幕，而在上边框的缝隙中，新MacBook Pro依旧留存有容纳前置摄像头的空间，处理方案类似新款iPad Pro。

同时新款MacBook Pro将淘汰自2015年推出至今一直饱受诟病的蝶式键盘，改用全新的剪式结构，一方面这可以解决之前蝶式键盘易进灰、易损坏的体质，同时配合玻璃纤维增强材料，还能延长键盘的使用寿命。同时在剪式结构的加持下，新款MacBook Pro还有希望加长键程、强化敲击体验，摆脱之前“敲钢板”一般的打字体验。

当然如果MacBook Pro会在今年冬天获得更新，第十代酷睿大概也会顺手加入到全新阵营，当然这也没有什么好意外，至于13寸的MacBook Pro，大概最终只会进行比较常规的硬件更新，而不会跟进16寸MBP的全面屏设计。而在使用了全新设计以及更高配置后，新款16寸MAcBook Pro大概要比在售的MacBook Pro要贵出不少。

所以最终还是个看钱包的世界啊。